Istorija za Anđeliju, Anastasiju i Ljiljanu, Srbija je ponosna na vas!

Reprezentativke Srbije u streljaštvu osvojile su tri medalje u disciplini vazdušna puška na Prvom Evropskom prvenstvu za mlađe seniorke, koje se održava u Vroclavu.

Inače, ovo je prvo Evropsko prvenstvo za takmičari i takmičarke do 23 godina. Anđelija Stevanović je postala prva šampionka EP vazdušnom puškom za mlađe seniorke u pojedinačnoj konkurenciji, dok je Anastasija Živković izborila bronzu u istoj disciplini. Stevanović i Živković su, zajedno sa Ljiljanom Cvetković, osvojile i zlato u ekipnoj konkurenciji. Streljački savez Srbije (SSS) navodi da je Stevanović postigla seniorski evropski rekord kvalifikacija, a tim Srbije