Istorija za Anđeliju, Anastasiju i Ljiljanu, Srbija je ponosna na vas!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Istorija za Anđeliju, Anastasiju i Ljiljanu, Srbija je ponosna na vas!

Reprezentativke Srbije u streljaštvu osvojile su tri medalje u disciplini vazdušna puška na Prvom Evropskom prvenstvu za mlađe seniorke, koje se održava u Vroclavu.

Inače, ovo je prvo Evropsko prvenstvo za takmičari i takmičarke do 23 godina. Anđelija Stevanović je postala prva šampionka EP vazdušnom puškom za mlađe seniorke u pojedinačnoj konkurenciji, dok je Anastasija Živković izborila bronzu u istoj disciplini. Stevanović i Živković su, zajedno sa Ljiljanom Cvetković, osvojile i zlato u ekipnoj konkurenciji. Streljački savez Srbije (SSS) navodi da je Stevanović postigla seniorski evropski rekord kvalifikacija, a tim Srbije
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Dva evropska rekorda: Srpske reprezentativke u streljaštvu osvojile dve zlatne i bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu U23 u…

Dva evropska rekorda: Srpske reprezentativke u streljaštvu osvojile dve zlatne i bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu U23 u Vroclavu

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

StreljaštvoEvropsko prvenstvoAnastasijaanastasija živkovićanđelija stevanović

Sport, najnovije vesti »

Izbacio Železničar, pa potpisao za Njukasl: Transfer od čak 30.000.000 evra

Izbacio Železničar, pa potpisao za Njukasl: Transfer od čak 30.000.000 evra

Kurir pre 9 minuta
Tomašević u poseti vaterpolistima! Prvi čovek OKS uz "delfine"

Tomašević u poseti vaterpolistima! Prvi čovek OKS uz "delfine"

Kurir pre 1 sat
Istorija za Anđeliju, Anastasiju i Ljiljanu, Srbija je ponosna na vas!

Istorija za Anđeliju, Anastasiju i Ljiljanu, Srbija je ponosna na vas!

Telegraf pre 1 sat
Košarkaš Zvezde Ognjen Radošić na pozajmici u Studentskom centru

Košarkaš Zvezde Ognjen Radošić na pozajmici u Studentskom centru

Politika pre 2 sata
Nedović otkrio da ne postoji opcija da se vrati u Zvezdu: „Zaslužio sam mnogo više poštovanja od ljudi iz kluba“

Nedović otkrio da ne postoji opcija da se vrati u Zvezdu: „Zaslužio sam mnogo više poštovanja od ljudi iz kluba“

Danas pre 3 sata