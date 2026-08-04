Komesarijat za izbeglice: Srbija ostaje dom onima koji su u njoj našli utočište

Telegraf pre 47 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Komesarijat za izbeglice: Srbija ostaje dom onima koji su u njoj našli utočište

Centralno obeležavanje Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u " Oluji" biće održano u Mrkonjić Gradu, a Srbija ostaje dom onima koji su u njoj našli utočište, saopšteno je iz Komesarijata za izbeglice i migracije.

Obeležavanje zajednički organizuju Republika Srpska i Srbija. Pomen žrtvama "Oluje" biće održano danas u 11 časova u Crkvi Svetog Marka u Beogradu, kao i u drugim mestima širom Srbije, gde će građani, institucije i udruženja položiti vence i zapaliti sveće u znak sećanja na stradale. U četvorodnevnoj operaciji hrvatskih snaga, koja je počela 4. avgusta, sa svojih vekovnih ognjišta proterano je više od 250.000 Srba, više od 1.700 ljudi je ubijeno, dok se više od 700
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