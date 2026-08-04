Maja polomila Asminu telefon! Mustafa objavio fotografiju posle skandala: "Da se javio na moje poruke..."

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Maja polomila Asminu telefon! Mustafa objavio fotografiju posle skandala: "Da se javio na moje poruke..."

Nakon što se Asmin Durdžić nije pojavio u emisiji "Narod pita", a njegovi roditelji Mevlida i Mustafa Durdžić se uključili uživo i govorili o sukobu sa Majom Marinković, oglasio se ponovo njegov otac.

Mustafa je na svom profilu na društvenim mrežama poručio da je razočaran što se njegov sin nije pojavio u emisiji, navodeći da se on i supruga ne bi uključivali da je Asmin došao u studio. - Danas želim samo kratko da se obratim ljudima koji prate sve ovo oko Asmina i Maje. Iskreno, razočaran sam jer se Asmin nije pojavio u emisiji Narod pita. Da je došao, mi se kao roditelji ne bismo ni uključivali. Pre početka emisije imali smo određene informacije, ali kada se
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