Maja udarila na Asminovu majku! Objavila njenu sliku i brutalno je prozvala: "Hajde Stanija, pita se ohladila"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Maja udarila na Asminovu majku! Objavila njenu sliku i brutalno je prozvala: "Hajde Stanija, pita se ohladila"

Rat između Maje Marinković i roditelja njenog partnera Asmina Durdžića ne jenjava, a nakon burnih dešavanja i njihovih javnih oglašavanja, sukob je dobio novi nastavak.

Maja je, iako je ranije govorila da neće negativno komentarisati Asminovu porodicu, sada javno ušla u konflikt sa njegovom majkom Mevlidom i ocem Mustafom. Bivša rijaliti učesnica je na svom profilu objavila fotografiju Mevlide Durdžić na koju je dodala kuvarsku kapu, uz pesmu Stanije Dobrojević "Sveta Marija", a potom joj se direktno obratila porukom: - Hajde Stanija, pita se ohladila - napisala je Maja. Ovaj potez usledio je nakon njenog sukoba sa Asminom i
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