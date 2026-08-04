Oglasio se Taki nakon svađe Maje i Asmina! Šokiran da mu je razlupala automobil, evo šta je rekao

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs/ Blic
Oglasio se Taki nakon svađe Maje i Asmina! Šokiran da mu je razlupala automobil, evo šta je rekao

Nakon što se Asmin Durdžić nije pojavio u emisiji "Narod pita" na Pinku, pojavili su se navodi o drami u stanu u kojem on i Maja Marinković žive nakon završetka "Elite 9".

Prema pisanju domaćih medija, ispred zgrade je zatečen razlupan automobil beogradskih registarskih oznaka, koji Asmin koristi, kao i komadići stakla rasuti po podu. Kako se navodi, do incidenta je navodno došlo nakon žestoke svađe između Maje i Asmina, a automobil je tokom rasprave oštećen. Ovim povodom oglasio se i Majin otac Radomir Marinković Taki, koji je istakao da nije upućen u dešavanja između svoje ćerke i Durdžića. - Nemam pojma ništa, ne znam o čemu se
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