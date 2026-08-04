Pogođen i potopljen indijski brod! Drama kod obale Jemena, otkriveno šta se desilo sa članovima posade!

Telegraf pre 18 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Pogođen i potopljen indijski brod! Drama kod obale Jemena, otkriveno šta se desilo sa članovima posade!

Drama u blizini jemenskih voda - indijski brod pogođen je projektilom nakon čega se prevrnuo i potonuo, ali svih 14 članova posade spašeno je zahvaljujući brzoj reakciji jemenske obalske straže.

Indijski ministar za luke, brodarstvo i pomorstvo Sarbananda Sonoval objavio je ovu vest na svom X nalogu. Incident se dogodio kada je indijski motorizovani jedrenjak "Faiz Nur Olija" pogođen projektilom, što je dovelo do prevrtanja i potonuća broda. Srećom, svih 14 članova posade, među kojima je 13 Indijaca, sada su bezbedni u luci Moka. Iako nije precizirano ko je ispalio projektil, poznato je da su jemenski pobunjenici Huti ranije napadali brodove u toj oblasti.
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