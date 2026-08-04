Savet razmatrao inicijativu o postavljanju spomenika "Majka Makedonija" u Novom Sadu

Telegraf pre 19 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Savet razmatrao inicijativu o postavljanju spomenika "Majka Makedonija" u Novom Sadu

Savet za kulturu i informisanje Grada Novog Sada je razmatrao Inicijativu Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine za postavljanje spomenika pod nazivom "Majka Makedonija", povodom obeležavanja jubileja 80 godina od doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu.

Savet je doneo zaključak po kojem će zatražiti stručno mišljenje Javnog preduzeća "Urbanizam" Zavod za urbanizam i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada o pomenutoj inicijativi, saopšteno je iz Skupštine Novog Sada. Kako je u inicijativi navedeno, spomenik bi se postavio povodom obeležavanja 80 godina od doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu. Spomenik je zamišljen kao simbol očuvanja identiteta, sećanja na korene, ali i zahvalnost sredini u kojoj
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