Savet razmatrao inicijativu o postavljanju spomenika "Majka Makedonija" u Novom Sadu

Savet za kulturu i informisanje Grada Novog Sada je razmatrao Inicijativu Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine za postavljanje spomenika pod nazivom "Majka Makedonija", povodom obeležavanja jubileja 80 godina od doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu.

Savet je doneo zaključak po kojem će zatražiti stručno mišljenje Javnog preduzeća "Urbanizam" Zavod za urbanizam i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada o pomenutoj inicijativi, saopšteno je iz Skupštine Novog Sada. Kako je u inicijativi navedeno, spomenik bi se postavio povodom obeležavanja 80 godina od doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu. Spomenik je zamišljen kao simbol očuvanja identiteta, sećanja na korene, ali i zahvalnost sredini u kojoj