Zvezda u Mađarskoj i do kraja kvalifikacija sa jasnim zadatkom - Liga šampiona

Telegraf pre 12 minuta  |  Telegraf.rs
Zvezda u Mađarskoj i do kraja kvalifikacija sa jasnim zadatkom - Liga šampiona

Crvena zvezda nastavlja svoj put ka glavnom cilju prvog dela sezone - Ligi šampiona.

Duhovi prošlosti su iza Dejana Stankovića, Makabi iz Haife je davno arhiviran, a sada je tu nova energija koja i te kako daje rezultate u uvodnom delu sezone. Stoga i ne čudi što su crveno-beli favoriti protiv Hapoela, koji, ipak, neće biti lak zalogaj za šampiona Srbije. Međutim, olakšanje za stručni štab predstavljao je odlazak Kingsa Kangve, nekadašnjeg igrača Crvene zvezde, koji je posle utakmice sa Vikingurom otišao put Grčke i potpisao za Panatinaikos.
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Kad i gde možete gledati meč Hapoel – Crvena zvezda?

Kad i gde možete gledati meč Hapoel – Crvena zvezda?

Danas pre 53 minuta
Zvezda na dobrom putu da proda Ovusua: Krilni fudbaler otputovao u novi klub! Slede lekarski pregledi...

Zvezda na dobrom putu da proda Ovusua: Krilni fudbaler otputovao u novi klub! Slede lekarski pregledi...

Kurir pre 8 minuta
Zvezda gost Hapoela u Mađarskoj

Zvezda gost Hapoela u Mađarskoj

Politika pre 8 minuta
Zvezda nastavlja put ka Ligi šampiona, Hapoel Ber Ševa naredni rival (RTS 2, 19.30)

Zvezda nastavlja put ka Ligi šampiona, Hapoel Ber Ševa naredni rival (RTS 2, 19.30)

RTS pre 2 sata
Zvezda nastavlja put ka Ligi šampiona, Hapoel Ber Ševa naredni rival

Zvezda nastavlja put ka Ligi šampiona, Hapoel Ber Ševa naredni rival

RTV pre 1 sat
Veče istine u Mađarskoj: Zvezda udara na Hapoel – evo gde je prenos i ko počinje!

Veče istine u Mađarskoj: Zvezda udara na Hapoel – evo gde je prenos i ko počinje!

Hot sport pre 1 sat
Prvi veliki ispit: Dan za koji se Zvezda dugo spremala

Prvi veliki ispit: Dan za koji se Zvezda dugo spremala

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićFudbalCrvena ZvezdaLiga ŠampionaPanatinaikosGrčkaMakabiMađarskafk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Preminuo brazilski MMA borac Alan Nasimento

Preminuo brazilski MMA borac Alan Nasimento

RTS pre 3 minuta
Preminuo brazilski MMA borac Alan Nasimento

Preminuo brazilski MMA borac Alan Nasimento

Euronews pre 2 minuta
Vladimir Petković nije više selektor reprezentacije Alžira

Vladimir Petković nije više selektor reprezentacije Alžira

Newsmax Balkans pre 2 minuta
Bruks dva puta odbio Partizan: "Ne zovite više nikada"

Bruks dva puta odbio Partizan: "Ne zovite više nikada"

B92 pre 3 minuta
Lazović otkrio u kakvom stanju je Partizan i hoće li biti pojačanja

Lazović otkrio u kakvom stanju je Partizan i hoće li biti pojačanja

B92 pre 3 minuta