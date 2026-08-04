Zvezda u Mađarskoj i do kraja kvalifikacija sa jasnim zadatkom - Liga šampiona

Crvena zvezda nastavlja svoj put ka glavnom cilju prvog dela sezone - Ligi šampiona.

Duhovi prošlosti su iza Dejana Stankovića, Makabi iz Haife je davno arhiviran, a sada je tu nova energija koja i te kako daje rezultate u uvodnom delu sezone. Stoga i ne čudi što su crveno-beli favoriti protiv Hapoela, koji, ipak, neće biti lak zalogaj za šampiona Srbije. Međutim, olakšanje za stručni štab predstavljao je odlazak Kingsa Kangve, nekadašnjeg igrača Crvene zvezde, koji je posle utakmice sa Vikingurom otišao put Grčke i potpisao za Panatinaikos.