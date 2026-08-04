Detalji privremenog plana: Iran traži kontrolu nad ulaskom brodova u Ormuz i nadzor nad izlaskom

IRAN traži da ima kontrolu nad brodovima koji ulaze u Ormuski moreuz, kao i nadzor nad onima koji izlaze iz njega, uz mogućnost intervencije ukoliko to bude potrebno, izjavio je danas visoki iranski zvaničnik, dodajući da je to deo privremenog plana o ponovnom otvaranju moreuza o kojem se pregovara sa Omanom.

Foto: US NAVY/Chief Petty Officer Darren Moore/Petty Officer 3rd Class Jasmin A/European Security & Defense Zvaničnik, koji je uključen u pregovore, rekao je za zapadne medije da je to „opšta ideja o kojoj se trenutno raspravlja“ i precizirao da bi izlazna trasa vodila između Irana i Omana, pri čemu bi se dozvola za izlazak iz moreuza dobijala preko Omana, nakon što bi o tome bio obavešten Iran. „Malo je verovatno da će Teheran da promeni svoj stav“, dodao je