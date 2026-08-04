Moćne reči Dušana Tadića: Jesmo li spremni za Ligu šampiona? Jesmo!

FUDBALERI NEC-a gostuju Olimpijakosu u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Jasno je da težak posao očekuje holandski klub, ali navijači dosta nade polažu u Dušana Tadića.

FOTO: Stanley Gontha, Pro Shots / Alamy / Profimedia Iskusni srpski vezista je ovog leta stigao u tim i odmah je dobio pitanje da li je klub ih Najmehena spreman za borbu za najelitnije takmičenje. - Jesmo li spremni za Ligu šampiona? Jesmo! Moramo da budemo spremni. Moramo da uradimo sve da se kvalifikujemo. Olimpijakos je svakako dobar tim, ali moramo da verujemo u svoje sporobnosti. Da li možemo da osvojimo Ligu šampiona? Da, možemo - rekao je Tadić. Iako u