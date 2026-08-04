Vatra prešla reku i spalila kuće: Apokaliptične scene iz Amerike

Apokaliptične scene stižu i iz SAD. U drugom po veličini gradu u državi Vašington sa 230.000 stanovnika, scene podsećaju na pravi pakao.

Foto: Printskrin Stotine izgorelih kuća i drugih objekata, čitava naselja pretvorena u zgarišta i ugljenisani automobili poređani u dugom nizu, lede krv u žilama. Tri velika požara zahvatila su više od 2.200 hektara. Najveći među njima, požar nazvan "Stare staze", velikom brzinom prešao je reku Spoken i prodro u grad. U pojedinim četvrtima gust dim gotovo je potpuno zaklonio nebo, dok su se iz plamena čule snažne detonacije izazvane eksplozijama kuća i vozila.