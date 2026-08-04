Ivan Lalić: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Velike priče pre 58 minuta  |  Piše Ivan Lalić
Ivan Lalić: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Od Dragoslava Mihailovića i Meše Selimovića, do Mihaila Lalića i Slavenke Drakulić...

Velike priče i Nedeljnik, uz pomoć više od 200 pozvanih stručnjaka, pokreću izbor za 100 najboljih romana napisanih na jezicima našeg govornog područja, svesni svih dilema koje takva „top-lista“ može da donese, i duboko ubeđeni da će doneti mnogo toga dobrog. Više o izboru pročitajte OVDE. Pojedinačne liste ćemo svakodnevno, celog leta, objavljivati na Velikim pričama. Kako su drugi glasali pogledajte OVDE. *** Ivan Lalić je dramski pisac, scenarista i menadžer u
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