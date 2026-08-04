Ovo su najgore rečenice koje možete da izgovorite

Velike priče pre 21 minuta  |  Piše Ina Poljak
Ovo su najgore rečenice koje možete da izgovorite

Kompilacija toksičnih izjava koje su nam se odomaćile i njihovo psihološko značenje od „Biće ti bolje bez mene“ do „Sve se dešava sa razlogom“

Evo dve stvari koje svi mi ljudi, maltene bez izuzetka, volimo. Jedna su kompilacije, top-liste, spiskovi, preporuke. Dakle, top 10 ovoga i onoga, ne može da ne privuče pažnju, pa je l’ tako? Pored toga, ljudi vole i da govore stvari koje stvarno ne misle. Na primer, one čuvene „Čujemo se jedan dan od nedelje“, „Javim se čim mi prođe gužva“, „Moramo se dogovoriti za neku kafu“. I, naravno, mnoge varijacije na temu. Mnoge od tih rečenica su zapravo samo lep način
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