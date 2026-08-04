Prosvetljenje Dejana Vuka Stankovića: Vratiti “Jovinu gimnaziju” SPC-u

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković ima genijalno rešenje za (pubunjenu) gimnaziju “Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu – da se vrati Srpskoj pravoslavnoj crkvi

Dok su se učenici i roditelji bunili protiv bahate naprednjačke vlasti, ditektor “Jovine” gimnazije u Novom Sadu Radivoje P. Stojković je u jednom trenutku u školskom dvorištu pao na kolena i, valjda, počeo da se moli Svevišnjem. Možda je to inspirisalo ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića da izjavi da bi rešenje za (pobunjenu) gimnaziju možda bilo da se vrati u okrilje Srpske pravoslavne crkve, koja ju je osnovala. A možda je prosto doživeo prosvetljenje. Bilo