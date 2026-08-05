Rumunija potapa barže da poveća protok ka nuklearki: Upotrebljen i eksploziv

Vlasti u Rumuniji danas će u Dunav potopiti četiri barže natovarene kamenjem, kako bi se povećao protok vode do nuklearne elektrane Černavoda, čiji je prvi reaktor zbog manjka vode zatvoren.

Predstavnici preduzeća "Rumunija vode" su naveli da se "procenjuje da će barže da budu potopljene posle 14 sati", prenosi Digi24. Prethodno je rumunska vojska pre dva dana minirala stene Paržoaja, kako bi preusmerila tok Dunava na rukavac Starog Dunava, radi snabdevanja vodom nuklearne elektrane Černavoda, nakon čega je vršilac dužnosti ministra odbrane Radu Miruca izjavio da je operacija bila uspešna. Stručnjaci su juče saopštili da je posle detonacije stene "nivo