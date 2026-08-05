Sabotaža? Prst uperen u Ruse FOTO/VIDEO

Dron sa eksplozivnom napravom pronađen je na aerodromu Lajpcig/Hale u Nemačkoj, saopštila je nemačka policija, nakon što je letelicu tokom noći uočio jedan od zaposlenih u blizini ukrajinskih teretnih aviona.

Policija Saksonije poslala je robota kako bi pregledao pronađenu napravu, a detonator je uklonjen. Nakon toga, policija je izvela kontrolisanu eksploziju. Istovremeno, u blizini istog aerodroma još jedan neidentifikovani objekat sudario se sa teretnim avionom. Na letelici je nakon sletanja u Hanoveru utvrđena manja materijalna šteta. Incident se dogodio u trenutku pojačanih bezbednosnih mera na nemačkim aerodromima, nakon niza neovlašćenih letova dronova iznad