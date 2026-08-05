Sabotaža? Prst uperen u Ruse FOTO/VIDEO

B92 pre 3 sata
Sabotaža? Prst uperen u Ruse FOTO/VIDEO

Dron sa eksplozivnom napravom pronađen je na aerodromu Lajpcig/Hale u Nemačkoj, saopštila je nemačka policija, nakon što je letelicu tokom noći uočio jedan od zaposlenih u blizini ukrajinskih teretnih aviona.

Policija Saksonije poslala je robota kako bi pregledao pronađenu napravu, a detonator je uklonjen. Nakon toga, policija je izvela kontrolisanu eksploziju. Istovremeno, u blizini istog aerodroma još jedan neidentifikovani objekat sudario se sa teretnim avionom. Na letelici je nakon sletanja u Hanoveru utvrđena manja materijalna šteta. Incident se dogodio u trenutku pojačanih bezbednosnih mera na nemačkim aerodromima, nakon niza neovlašćenih letova dronova iznad
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Robot deaktivirao dron sa eksplozivom kod ukrajinskog aviona u Nemačkoj

Robot deaktivirao dron sa eksplozivom kod ukrajinskog aviona u Nemačkoj

Politika pre 2 sata
Dron sa eksplozivnom napravom pronađen na aerodromu u Nemačkoj

Dron sa eksplozivnom napravom pronađen na aerodromu u Nemačkoj

Nedeljnik pre 4 sati
Drama na aerodromu u Lajpcigu: Pronađen dron sa eksplozivom, istražuje se mogući teroristički napad

Drama na aerodromu u Lajpcigu: Pronađen dron sa eksplozivom, istražuje se mogući teroristički napad

Euronews pre 4 sati
Dron sa eksplozivom u blizini ukrajinskog aviona: Obustavljen rad aerodroma u Lajpcigu

Dron sa eksplozivom u blizini ukrajinskog aviona: Obustavljen rad aerodroma u Lajpcigu

Nova pre 4 sati
Dron sa eksplozivom pronađen pored ukrajinskog teretnog aviona na aerodromu u Nemačkoj

Dron sa eksplozivom pronađen pored ukrajinskog teretnog aviona na aerodromu u Nemačkoj

IndeksOnline pre 6 sati
Dron sa eksplozivnom napravom pronađen na aerodromu u Nemačkoj

Dron sa eksplozivnom napravom pronađen na aerodromu u Nemačkoj

N1 Info pre 5 sati
Dva incidenta na aerodromu u Lajpcigu: Pronađen sumnjiv dron, avion DHL prinudno sleteo zbog sudara

Dva incidenta na aerodromu u Lajpcigu: Pronađen sumnjiv dron, avion DHL prinudno sleteo zbog sudara

Newsmax Balkans pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

LajpcigAerodromNemačkaDron

Svet, najnovije vesti »

U Rusiji rastu zabrinutosti zbog „crnih udovica“: CNN o zloupotrebama novčanih naknada u slučaju smrti ruskog vojnika

U Rusiji rastu zabrinutosti zbog „crnih udovica“: CNN o zloupotrebama novčanih naknada u slučaju smrti ruskog vojnika

Danas pre 13 minuta
Evropska komisija: Ukrajini 1,4 milijarde evra od profita na zamrznutu rusku imovinu

Evropska komisija: Ukrajini 1,4 milijarde evra od profita na zamrznutu rusku imovinu

Danas pre 1 sat
Putovanje do granica: Reporter Danasa između Letonije, Estonije i Rusije

Putovanje do granica: Reporter Danasa između Letonije, Estonije i Rusije

Danas pre 1 sat
Sukob Rusije i Ukrajine: Kada rat postaje profitabilniji od mira?

Sukob Rusije i Ukrajine: Kada rat postaje profitabilniji od mira?

Danas pre 2 sata
Kraj telefonskom uznemiravanju u Francuskoj

Kraj telefonskom uznemiravanju u Francuskoj

Danas pre 1 sat