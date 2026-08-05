Strahovita pretnja je pala: Bićete veoma snažno pogođeni!

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će se Ormuski moreuz, koji blokiraju iranske snage, biti otvoren "vrlo brzo" ili će Iran biti "veoma snažno" pogođen u napadu Sjedinjenih Američkih Država.

"Moreuz će biti otvoren vrlo brzo, ili će oni (Iran) biti veoma snažno pogođeni, a onda će moreuz biti otvoren", rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz iz južne Kalifornije, prenosi CBS. Tramp je prisustvovao večeri za prikupljanje sredstava Republikanskog nacionalnog komiteta, koja je organizovana na njegovom golf terenu Rančo Palos Verdes u oblasti Los Anđelesa. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je prethodno da je "postignut napredak" u razgovorima