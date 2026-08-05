Apsolutni rekord: Dunav na ulazu u Srbiju dostiže minus 170 centimetara

BBC News pre 1 sat

REUTERS/Marton Monus

Iz dana u dan, Dunav, druga najveća evropska reka, u rekordnom je opadanju.

Prizori Dunava na pojedinim delovima toka, od Nemačke do Crnog mora, izgledaju zastrašujuće.

Kod Bezdana, na ulazu Dunava iz Hrvatske u Srbiju, 4. avgusta zabeležen je nivo od minus 169 centimetara, piše Vodostaj.rs, dok se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda prognozira da će Dunav 5. avgusta pasti za još jedan centimetar, što je apsolutni rekord svih vremena.

Ipak, iz RHMZ-a najavljuju bolje vesti - blagi porast Dunava narednih dana.

Do sada je najniži zabeleženi nivo Dunava bio 1909. godine -143 centimetra, a najviši u istoriji oko 850 centimetara.

Nizak vodostaj Dunava izaziva mnogo problema, hidrolozi najavljuju restrikcije vode u narednom periodu, ugrožen je biljni i životinjski svet, ali i plovidba.

„U ovom trenutku nema opasnosti od nestašice struje", izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za RTS, ali dodaje da je situacija veoma složena i da je teško prognozirati razvoj događaja u narednim danima.

Đuro Macut, predsednik Vlade Srbije, za trenutnu sutuaciju kaže da „nije naivna, ali ni zabrinjavajuća" i apeluje da se u narednim danima racionalnije troše struja i voda.

Zbog niskog Dunava upitan uvoz 20.000 tona dizela: ministarka energetike Srbije

Nizak nivo Dunava značajno otežava plovidbu.

U avgustu se planira uvoz od oko 39.000 tona dizela, jednako kao i u julu, međutim oko 20.000 tona je planirano vodnim putem, rekla je ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović, prenosi Radio-televizija Srbije.

Zbog smanjenog nivoa Dunava uvoz ovih količina je upitan, pa će podizanje proizvodnje i korišćenje operativnih rezervi Naftne industrije Srbije doprineti podmirenju potreba tržišta i u slučaju nastavka loše hidrološke situacije, dodala je.

Inquam Photos/George Calin via REUTERS

„Dunavom trenutno plove brodovi sa svega 25 do 30 posto kapaciteta, što je za brodare katastrofa.

„Na ovako niskim vodostajima mogu da plove samohodni brodovi, dok potiskivači zbog gaza od dva metra ne mogu da prođu", rekao je nedavno Branko Savić iz firme Yuagent Bezdan za Radio-televiziju Vojvodine.

Za teretna plovila podjednako su opasna i peščana i kamenita dna reke.

„Kod peščanog dna problem je pomeranje peska i pojava sprudova unutar plovnog puta i same promene plovnog puta.

„Ako je dno kameno nema toliko pomeranja, ali je opasnost mnogo veća, jer prilikom nasukavanja cepa se dno i buši brod", kaže Savić.

Zbog niskog nivoa Dunava, tri broda su se nasukala kod Luke Bogojevo, a jedan kod Bezdana, saopštilo je 3. avgusta Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Prethodno se između Rumunije i Bugarske nasukao švajcarski kruzer sa putnicima, ali su svi bezbedno evakuisani.

Pogledajte mapu vodostaja Dunava i drugih reka u Srbiji

Dunav, Drava... i u Hrvatskoj korita suva

Dugotrajni toplotni talas i izostanak značajnijih padavina spustili su vodostaje Drave, Dunava i drugih vodotoka na istoku Hrvatske na rekordno niske nivoe.

Na pojedinim mestima ovog leta zabeležene su najniže vrednosti otkad postoje merenja, a Drava je u kratkom periodu čak tri puta dosegla novi minimalni vodostaj, objavile su Hrvatske vode.

REUTERS/Antonio Bronić Dunav je sve plići i u Hrvatskoj, iz vode se naziru olupine ranije potonulih brodova

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković izjavio je za televiziju N1 da u poslednjih 200 godina nisu zabeleženi tako niski vodostaji Dunava i Drave.

„Vodostaji dosežu nove istorijske minimume, a zabrinjava što nema naznaka oporavka ni Dunava ni drugih reka.

„Drava u Osijeku je na -189 cm, a rekord je -192 cm. Vodomer u Osijeku postoji od 1827. godine i sada je jasno da 200 godina nismo imali ovako niske vodostaje Drave, Dunava i nažalost svih drugih reka u Hrvatskoj", rekao je Đuroković.

'Biće restrikcija struje na zimu, sigurno': ekonomski stručnjak

REUTERS/Djordje Kojadinovic

Za razliku od srpskih zvaničnika, stručnjak za energetiku Miloš Zdravković izjavio je Fonetu da Srbiju očekuju ozbiljni problemi u elektroenergetskom sistemu i snabdevanju i da slede restrikcije struje.

„Apsolutno je sigurno da će biti restrikcija. Postoji nestabilnost u snabdevanju, sa ispadima u pojedinim mesnim zajednicama, pa čak i delovima gradova.

„Očekujem da će takvih problema biti sve više, a tokom zime i restrikcija, bez obzira da li će biti zvanično objavljene", rekao je Zdravković.

On je ocenio da je stanje u Elektroprivredi Srbije (EPS) posledica dugogodišnjeg nedovoljnog ulaganja i neblagovremenih odluka.

Zdravković kaže i da nepovoljne klimatske prilike i nizak vodostaj Dunava nisu jedini uzrok problema.

„Hidroelektrane rade sa minimalnim kapacitetom zbog niskog vodostaja, što je objektivna okolnost.

„Međutim, skoro 70 odsto proizvodnje električne energije u Srbiji oslanja se na ugalj. Zato se postavlja pitanje zašto nema dovoljno uglja i zašto revitalizacija rudarskih kopova nije sprovedena kada je trebalo", rekao je Zdravković.

Smatra da domaća proizvodnja neće biti dovoljna za potrebe Srbije, zbog čega očekuje nastavak velikog uvoza električne energije i pritisak na rast cena.

„Struja će morati da poskupi, kako bi se pokrili troškovi.

„Da li će država političkom odlukom rešiti da poskupljenje za građane ipak odloži, ne mogu da procenim, ali problem proizvodnje time neće biti rešen", rekao je Zdravković.

Nedostatak padavina izazvao sušu

Iako je i ranije bilo sušnih sezona, ove godine Dunav je probio sve negativn e rekorde.

„To je posledica nedostatka snega na Alpima u kombinaciji sa manjkom kiše.

„U januaru i početkom februara, snega je bilo iznad proseka, ali su temperature vazduha bile visoke i on se brzo otopio“, kaže Jelena Jerinić, hidrološkinja Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) za BBC na srpskom.

Pročitajte OVDE ceo tekst zašto je Dunav baš ove godine toliko nizak.

Pogledajte video: Kako rekordno nizak vodostaj Dunava utiče na mene

Dunav je uobičajeno najniži u avgustu, što, prema upozorenju stručnjaka, znači da bi moglo da bude još većih problema i mogućih restrikcija vode.

„Naši klimatolozi, koji su upravo uradili izglede za naredna tri meseca, ne očekuju poboljšanje do sredine septembra.

„Temperatura će biti iznad prosečnih vrednosti, biće i deficit padavina tako da očekujem da ćemo, osim na Dunavu koji je sad već u vrlo lošoj situaciji, za nekih 10 dana na našim rekama, Zapadnoj, Južnoj i Velikoj Moravi, sa pritokama, polako ulaziti u takozvani biološki minimum", rekao je ranije hidrolog Dejan Vladiković.

Hoće li biti vode za hidroelektranu Đerdap?

REUTERS/Djordje Kojadinovic Energetski sistem u Srbiji je napet - ovako izgleda hidroelektrana Đerdap, najvažnija za snabdevanje strujom (fotografija od 30. jula)

Dotok vode u hidroelektrani Đerdap, najvažnije za proizvodnju struje u Srbiji, na istorijskom je minimumu.

Hidroelektrane na Đerdapu rade četvrtinom kapaciteta, rekla je Dubravka Đedović Handanović.

Ali svi agregati su u pogonskoj spremnosti i svaka kap vode se pretvara u električnu energiju, kaže ona, prenosi RTS.

Iz Elektroprivrede Srbije (EPS) kažu da suša i niski dotoci na Dunavu veoma nepovoljno utiču na rad hidroelektrana Đerdap 1 i Đerdap 2.

Posle 2025. godine, koja je od početka rada najveće hidroelektrane u Srbiji bila istorijski najlošija i po dotoku i po proizvodnji, u EPS-u trenutnu situaciju opisuju kao izuzetno hidrološki tešku.

Ipak, direktor u hidroelektrani Đerdap Davor Maljoković kaže za Radio Beograd da se struja proizvodi bez prekida i da „energetska stabilnost zemlje ni u jednom trenutku neće biti ugrožena".

Reuters

Na raznim mestima sliva Dunava iz vode izranjaju ostaci ranije potonulih brodova i razno oružje, poput neeksplodiranih ručnih bombi, javila je Radio-televizija Vojvodine.

Šta je sve izniklo iz Dunava pročitajte u posebnom tekstu.

REUTERS/Djordje Kojadinovic Iz Dunava niču brodovi koji su potonuli decenijama ranije - fotografija iz Prahova u Srbiji 30. jula

'Milimetri nas delili od zatvaranja nuklearke': Mađar

Ugrožen je i rad jedine dve nuklearne elektrane u Mađarskoj i u Rumuniji jer nema dovoljno vode za hlađenje reaktora.

U Mađarskoj strahuju od moguće energetske krize.

Peter Mađar, premijer Mađarske, kaže da je ta zemlja bila nekoliko milimetara udaljena od potpunog zatvaranja nuklearne elektrane Pakš 4. avgusta, ali da je Dunav porastao za centimetar, pa poslednja turbina i dalje radi.

Ta nuklearna elektrana iz sovjetskog doba proizvodi više od polovine struje u Mađarskoj.

Pogledajte nekoliko fotografija iz Mađarske

REUTERS/Marton Monus Ovako je Dunav izgledao 4. avgusta u Budimpešti

REUTERS/Marton Monus Dunav kod Budimpešte

REUTERS/Marton Monus

U Rumuniji su kontrolisanim eksplozijama preusmerili tok Dunava na nuklearnoj elektrani Černovode.

Vršilac dužnosti ministra odbrane Rumunije Radu Miruca izjavio je da je posle eksplozija, nivo reke porastao za dva santimetra u odnosu na dan ranije što obezbeđuje kontinuirani rad nuklearne elektrane.

Inquam Photos/George Calin via REUTERS Rumunska mornarica kontrolisanim eksplozijama na kanalu Bala preusmerila je tok Dunava ka nuklearnoj elektrani Černavode kako bi se hladili reaktori

I Rajna 'presušila'

Vodostaj reke Rajne pao je na rekordno nizak nivo na nekoliko lokacija u Nemačkoj i Holandiji.

U Kelnu na zapadu Nemačke i Lobitu, mestu gde Rajna prelazi iz Nemačke u Holandiju, izmereni su vodostaji niži nego ikada ranije od kada se vodi evidencije.

Prema podacima EU, uslovi suše ostali su nepromenjeni i kritični u većem delu Evrope, dok su se sredinom jula pogoršali u centralno-zapadnim delovima kontinenta.

Rajna, koja izvire u švajcarskim Alpima i uliva se u Severno more, jedan je od najprometnijih plovnih puteva u Evropi.

Pad vodostaja izazvao je zabrinutost zbog privrednih posledica zbog neophodnog ograničavanja plovidbe i prevoza robe.

Getty Images Rajna

Kanalu Dunav-Tisa-Dunav preti presušivanje: direktor 'Voda Vojvodine'

Vodoprivredni sistem suočava se sa jednom od najtežih hidroloških situacija u poslednjih više od jednog veka, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, prenosi portal 021.

Tokom obilaska crpne stanice Bezdan na Dunavu, Glamočić je rekao da se Dunav spustio ispod nivoa za koji su postojeći kapaciteti crpne stanice prvobitno projektovani i da su neophodne hitne mere.

Ta crpna stanica, koja puni severni deo Bačke, prestala je da radi 29. jula, dok stanica Bogojevo, koja snabdeva južni deo ovog dela pokrajine, još zahvata vodu i ima rezervu od oko 20 centimetara, kažu iz Javnog preduzeća Vode Vojvodine.

Privremeno je prekinut rad i crpne stanice Grocka, u beogradskom prigradskom naselju.

REUTERS/Zorana Jevtić Ovako izgleda Dunav kod Bezdana poslednjih dana jula 2026.

Kupanje u Dunavu da, ali obavezno tuširanje

Zbog niskog nivoa Dunava kod Novog Sada, voda je sada četvrte klase, što znači da je slabog ekološkog statusa zbog promene koncentracije rastvorenog kiseonika i visoke temperature vode, kažu iz lokalnog Gradskog zelenila.

Na popularnoj novosadskoj plaži Štrand i drugim mestima, kupanje u Dunavu je dozvoljeno, uz preporuku da se ljudi obavezno istuširaju kada izađu iz reke, prenosi Radio 021.

BBC/Milena Dragović Novosadska plaža Štrand na Dunavu poslednjih dana jula 2026.

'Izbegavajte ribu iz Dunava': lekari

REUTERS/Antonio Bronic

Zbog povećane zagađenosti reke, iz Instituta za javno zdravlje Novog Sada preporučuju da se u toku ovog perioda izbegava konzumiranje rečnih riba.

„Ribe tokom života mogu da akumuliraju različite hemijske zagađujuće materije iz vode, sedimenta i lanca ishrane.

„Termička obrada može da smanji mikrobiološki rizik, ali ne uklanja hemijske zagađujuće materije i jedinjenja u tkivu ribe", upozoravaju iz Instituta, citira Radio 021.

Pogledajte video iz avgustva 2022. godine kada je vodostaj Dunava i Save u Beogradu takođe bio izuzetno nizak

Zašto je važno da u rečnom koritu bude dovoljno vode?

REUTERS/Djordje Kojadinovic Ovako izgleda Dunav na pojedinim mestima sliva kroz Srbiju

U vrelim letnjim mesecima, Dunavu ne nedostaje samo kiše već i topljenja snega još od prethodne zime.

„Vode iz pritoka prehranjuju Dunav, pa tako imate poplave koje donose velike količine vode koje korito reke ne može da primi, te se voda izliva.

„Sada imate drugi ekstrem, kada ne protiče dovoljno količine vode u rečno korito i onda je ono delimično puno", rekla je ranije Dejana Đorđević, vanredna profesorka na katedri za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo na beogradskom Građevinskom fakultetu, za BBC na srpskom.

Kada nema dovoljno vode u rečnom koritu, brodovi moraju da smanje količinu tereta koju prenose, kako ne bi udarila u rečno dno, objašnjava ona.

Zbog toga se angažuju rečni bageri koji čine reku dubljom.

Dunav, druga najduža evropska reka

Csaba Krizsan/EPA/Shutterstock Olupine ranije potonulih brodova izranjaju iz Dunava - fotografija iz Mađarske

Dunav je reka koja protiče kroz deset zemalja (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Moldavija i Ukrajina).

Na njenim obalama nalaze se četiri prestonice: Beč, Bratislava, Budimpešta i Beograd.

Ukupna dužina Dunava je 2.857 kilometara, a kroz Srbiju reka se proteže na 587 kilometara.

Neke od najvećih pritoka Dunava su Tisa, Morava, In, Vah, Drava, Sava, Olt i Prut.

Dunav izvire u Nemačkoj, kod grada Donaušingen, a uliva se u Crno more.

Nastaje od dve manje reke - Breg i Brigah - što je čini drugom najdužom rekom u Evropi, posle Volge.

Pogledajte fotografije Dunava u Srbiji, Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj

REUTERS/Zorana Jevtic Dunav kod Apatina 30. jula 2026.

Csaba Krizsan/EPA/Shutterstock Ovako izgleda Dunav kod Vamošabadija, u severozapadnoj Mađarskoj (fotografija napravljena 28. jula 2026.)

Reuters Dunav kod Batine u Hrvatskoj

REUTERS/Zorana Jevtić

Inquam Photos/Ovidiu Micsik via REUTERS

Inquam Photos/Ovidiu Micsik via REUTERS

REUTERS/Djordje Kojadinovic Dunav kod Novog Sada kraj jula-početak avgustva 2026.

REUTERS/Djordje Kojadinovic Retka prilika da se Dunav 'prepešači' - prizor iz Novog Sada

BBC/Milena Dragović Kupači u Dunavu u Novom Sadu stoje na sredini reke

REUTERS/Djordje Kojadinovic Dunav kod Novog Sada 24. jula

REUTERS/Djordje Kojadinovic Dunav kod Novog Sada

REUTERS/Djordje Kojadinovic Samo čamci mogu da plove nekim delovima Dunava - fotografija iz Novog Sada

REUTERS/Djordje Kojadinovic Čamci na suvom - fotografija iz Novog Sada

REUTERS/Djordje Kojadinovic

REUTERS/Djordje Kojadinovic I u Apatinu, u Vojvodini, primetno je da je Dunav u velikom opadanju

REUTERS/Djordje Kojadinovic Još jedna fotografija iz Apatina svedoči o alarmatnom stanju na Dunavu

REUTERS/Djordje Kojadinovic

REUTERS/Djordje Kojadinovic I u Apatinu Dunav na nekim mestima može da se prepešači

REUTERS/Djordje Kojadinovic

REUTERS/Djordje Kojadinovic Dunav kod Slankamena u Vojvodini

REUTERS/Djordje Kojadinovic Pogled iz vazduha na Dunav kod Slankamena

REUTERS/Djordje Kojadinovic

BBC/Predrag Vujić Ovako izgleda Dunav u Beogradu kod Zemunskog keja

BBC/Predrag Vujić

BBC/Predrag Vujić

Inquam Photos/Ovidiu Micsik via REUTERS Dunav u Rumuniji

Inquam Photos/Ovidiu Micsik via REUTERS

ZOLTAN MATHE/EPA/Shutterstock

ZOLTAN MATHE/EPA/Shutterstock Vrh ostrva Sent Andreja na reci Dunav tokom niskog vodostaja kod Nađmaroša

ZOLTAN MATHE/EPA/Shutterstock

ZOLTAN MATHE/EPA/Shutterstock

REUTERS/Antonio Bronic Na snimku iz drona vidi se olupina mađarskog teretnog broda Fulton iz 1937. godine u reci Dunav kod Opatovca u Hrvatskoj, blizu granice sa Srbijom

REUTERS/Antonio Bronic Ostaci mađarskog broda koji je potonuo u Dunavu pre 90 godina

REUTERS/Antonio Bronic

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(BBC News, 08.05.2026)