‘Ljudski safari’: Dron jurio prodavca na pijaci na jugu Ukrajine

BBC News pre 7 minuta | Laura Goci Ričard

Reuters

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski podelio je na društvenim mrežama snimak drona koji 'lovi' čoveka na jugu Ukrajine, rekavši da je to primer ruskog „safari“ napada na civile.

Na snimku se vidi kako dron progoni uličnog prodavca na ulici u Hersonskoj oblasti.

Čovek pokušava da se skloni od letelice koja kruži oko njega, jureći ga oko belog kombija.

Na kraju, obrušava se na njega i eksplodira pri udaru.

Muškarac je zadobio višestruke rane od šrapnela, imao je potres mozga i doživeo je traumu, rekao je lekar.

Slanje daljinski upravljanih dronova protiv civila, što se naziva i „ljudski safari", Rusi često koriste da bi zastrašili stanovnike područja na prvoj liniji fronta u Ukrajini.

Slične stvari rade i Ukrajinci, loveći dronovima ruske vojnike.

Nije mali broj snimaka na mrežama kako dronovi jure ili vojnike ili civile i ubijaju ih.

„Svet mora ovo da vidi“, napisao je Zelenski na Telegramu.

„Mora da vidi svaki dokaz da je Rusija poludela i svaku činjenicu da ruski vojnici uživaju u ubistvima i mučenju ljudi“, tvrdi on.

Ovo je „varvarski ratni zločin“, rekao je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrej Sibiha.

„Safariji su namerna i sistemska ruska strategija“, rekao je Sibiha.

„Sadista koji upravlja ovim dronom dobro zna da cilja civila“, dodao je.

Kaže i da je napad deo „namerne ruske kampanje zastrašivanja civila".

Pogledajte snimak

Hersonski regionalni guverner je kasnije objavio video na kojem se vidi čovek - identifikovan kao Jurij, 52-godišnji ulični prodavac povrća - kako govori iz bolničkog kreveta posle napada dronom.

Jurij je kaže da su on i njegova supruga postavljali gajbe sa povrćem pored njegovog kombija kada je čuo karakteristično zujanje iznad glave.

Kada je supruga pobegla, dron se okrenuo ka njemu.

Podigao je nekoliko glavica belog luka prema kameri drona kako bi pokazao operateru da ne pokušava da ga snima.

„Mogao je da vidi da sam imao gajbice paradajza, krastavca i patlidžana po trotoaru“, rekao je Jurij.

„Čak sam se sakrio pod suncobran kada sam trčao sa druge strane.“

BBC tim za proveru informacija utvrdio je da je prodavac napadnut na pijačnom prostoru pored kružnog toka u Tavrijskom okrugu na severu Hersona.

Nije jasno ko je snimio napad ili kako, ali je BBC pronašao da je podeljena sa proukrajinskog Instagram naloga 4. avgusta.

Ruska vojska dugo izvodi takouvane „safari napade“u Hersonu, koji je na samo nekoliko kilometara od linije fronta.

Herson je jedna od četiri ukrajinske oblasti koju je predsednik Rusije Vladimir Putin u septembru 2022. godine, nekoliko meseci od početka rata, proglasio ruskim teritorijama, iako ih ruske i proruske snage ne kontrolišu u celini ili samo delimično.

U izveštaju Uiedinjenih nacija iz 2025. godine piše da su ruske oružane snage koristeći dronove „više puta ubijale i ranjavale civile“ u tom području.

„Objavljivanje video snimaka ubijanja i povređivanja civila predstavlja ratni zločin protiv ličnog dostojanstva“, saopštile su UN.

Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine i negira da napada civile.

Samo dan pre ovog slučaja u Hersonu, zabeleženo je kako je ukrajinski dron pao na plažu punu ljudi u jednoj ruskoj oblasti, ubivši najmanje sedmoro., među kojima i deca.

Pogledajte snimak pada drona na plažu punu ljudi u Rusiji, poginulo je najmanje sedmoro

Najmanje 14 mrtvih u novom ruskom napadu na Kijev

Rusija je izvela novi napad na Kijev balističkim raketama i dronovima, ubivši 14 ljudi i povredivši najmanje 22 u jednom od najsmrtonosnijih udara na glavni grad Ukrajine ove godine.

Tokom napada, koji je počeo 5. avgusta tik posle ponoći, šef kijevske vojne administracije, Timur Tkačenko, rekao je da „neprijatelj ponovo masovno napada Kijevsku oblast“.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da postoji bojazan da ima zarobljenih pod ruševinama u napadu na centar grada.

Upozorenja na vazdušni napad bila su na snazi više od sat vremena dok su rakete u talasima padale na grad i njegovu okolinu.

Kijevska vojna administracija je saopštila da je baraž oštetio stambene zgrade i skladišta.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je pogodilo logističke centre i centre za snabdevanje u Kijevu i okolnom regionu.

„Ovi centri su bili uključeni u skladištenje, isporuku raznog oružja i vojne opreme, kao i u proizvodnju i distribuciju bespilotnih letelica“, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Rusi kažu i da su u blizini crnomorske luke Odesa pogođena tri teretna broda „koji su prevozili oružje i vojnu opremu“.

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(BBC News, 08.05.2026)