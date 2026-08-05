Raketa kompanije Ilona Maska udara u Mesec, ‘nema opasnosti po Zemlju’

BBC News pre 1 sat

Steve Nesius/Reuters Raketa Falkon 9 poletela je iz Svemirskog centra Kenedi na Floridi

Iako za to još nema dokaza, raketa Falkon 9 američke kompanije Spejs Iks u vlasništvu milijardera Ilona Maska verovatno je udarila u Mesec.

Naučnici iz američke Nacionalne svemirske administracije (NASA) izračunali su prethodno da će se sudar sa Mesečevom površinom dogoditi 5. avgusta u 8.35.

To nije vidljivo sa Zemlje golim okom, kao ni većinom teleskopa, ali nekolicina naprednih teleskopa pruža mogućnost da se vidi bljesak prilikom sudara letelice i Meseca.

U NASA-i prate uticaj ovog događaja u naučne svrhe, kaže portparol Džimi Rasel, ali napominje da „nema opasnosti po Zemlju".

Naučnici planiraju da prikupe podatke o svemiru na osnovu ovog događaja i da ustanove nove principe praćenja kretanja objekata u svemiru.

„Sudar sa Mesecom je zaista velika stvar.

„Nije opasan sa naše udaljenosti, možemo samo da gledamo predstavu", kaže Met Botvel, astronom sa Univerziteta Kembridž, za BBC.

Iako još nije izvesno da li će događaj biti snimljen, naučnici će moći da uporede snimke površine Meseca od pre i posle sudara, napominje Botvel.

Ovo je „lep i precizan eksperiment na Mesecu, kaže Botvel, ali ukazuje da bi „za nekoliko decenija moglo da postane vrlo teško kretati se kroz Zemljinu orbitu pošto će taj prostor biti prenatrpan" letelicama.

Dodir sa Mesecom Falkon 9 imaće u blizini Ajnštajnovog kratera, koji je na delu površine koji obasjava Sunčeva svetlost i vidljiv je sa zemlje, dodaje astronom Bil Grej.

Poduhvat je uzbudljiv za naučnike, jer su unapred svesni da će se dogoditi pošto je poznata masa rakete koja udara u Mesec i brzina kojom se ka njemu kretala.

Takvu privilegiju stručnjaci uglavnom nemaju prilikom svakodnevnih udara meteora u površinu tog Zemljinog satelita.

Proučavanjem bljeska koji će nastati prilikom sudara, oni će moći da ustanove sastav površine Meseca, pomoći će im da razumeju kako se on razvijao i kako je nastao i evoluirao naš planetarni sistem.

Raketa Falkon 9 kompanije čiji je vlasnik američki bilioner Ilon Mask lansirana je sa Floride u januaru 2025, a nosila je dve letelice napravljene za spuštanje na Mesec.

Zamišljeno je da raketa lansira prednji deo dovoljno snažno kako bi obe letelice za spuštanje na Mesec izašle iz Zemljine orbite i nastavile put ka Mesecu.

To je teklo po planu.

Sudar se događa posle 18 meseci dugog putovanja na kojem su skretale sa puta delom i zahvaljujući gravitacionim silama Zemlje, Sunca i Meseca.

Jedna od tih letelica kretala se orbitom brzinom od 2,43 kilometra u sekundi.

Radi se o prednjem delu Falkona 9, veličine petospratnice i mase veće od četiri tone.

Pogledajte snimak ranijeg lansiranja rakete Falkon 9

Šta je raketa Falkon 9?

Raketa Falkon 9 je dvodelna letelica za višekratnu upotrebu, a iz Spejs Iksa kažu da je „pozdana i bezbedna za prevoz ljudi i tereta u Zemljinu orbitu i izvan nje".

U zajedničkoj misiji Amerike i Japana ona je lansirana u januaru 2025. sa ciljem da ponese dve objekta za sletanje na Mesec i naučnu opremu.

Deo Falkona 9 je napravljen kako bi se vratio na Zemlju i bio spreman za narednu misiju.

Ali, neki drugi delovi ostaće u svemiru, zarobljeni u orbiti, osim ako se ne sudare sa nekim drugim objektom.

Pogledajte: Trka velikih sila za osvajanje Meseca

https://www.youtube.com/watch?v=JP37WJ8H8ZY

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(BBC News, 08.05.2026)