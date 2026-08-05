Šta je ‘lutealna faza’ i kako utiče na žene

BBC News pre 30 minuta | Ela Kipling

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„Da li mi se to samo čini ili sam najružnija osoba na svetu?", pita žena u ranim tridesetim godinama u videu-snimku na društvenoj mreži TikToku, uz opis: „POV ( Point of View - Iz mog ugla): Devojke u lutealnoj fazi".

Video ima 2,4 miliona pregleda i stotine komentara.

„Ovo sam bukvalno ja", napisala je jedna korisnica.

„Mnogo me nervira koliko je ovo tačno", dodaje druga.

Na društvenim mrežama postoje hiljade sličnih snimaka u kojima žene govore o tegobama tokom lutealne faze.

Reč je o promeni izgleda i raspoloženja za koje tvrde da ih doživljavaju tokom druge polovine menstrualnog ciklusa.

Tokom ove faze, koja počinje neposredno posle ovulacije i završava se početkom menstruacije, nivo estrogena naglo opada.

Dakle, da li su tegobe tokom lutealne faze zaista stvarne?

Dr Luiz Njuson, lekarka opšte prakse i specijalistkinja za ženske hormone, kaže da promene nivoa hormona tokom ovog perioda mogu da utiču na izgled, san i raspoloženje žena.

„Naši hormoni utiču na kožu i proizvodnju kolagena, pa mnoge žene primete da im koža postaje suvlja, ten gubi sjaj, a mogu da se jave bubuljice i ospice", objašnjava Njuson.

„Moguća je i pojava nadutosti, a dojke mogu da promene oblik".

'Imam osećaj da mi mozak radi usporeno'

Elena Elena (25) kaže da tokom lutealne faze ciklusa raspoloženje može da joj bude potpuno nepredvidljivo

Elena Spejven kaže da se poptuno pronalazi u snimcima koji se bave ovom temom na TikToku i da se tokom druge polovine ciklusa oseća „izuzetno naduto".

„Koža mi izgleda beživotno, neravne je teksture i deluje umornije nego inače, a grudi su mi teže i bolne", kaže ova 25-godišnjakinja.

To se dešava zato što u danima pred menstruaciju nivo estrogena opada, dok nivo progesterona raste, što podstiče pojačano lučenje sebuma (masnoće) u koži, objašnjava dr Helen O'Nil, vanredna profesorka reproduktivne i molekularne genetike na Univerzitetskom koledžu u Londonu.

Tokom ovih hormonskih promena organizam zadržava više tečnosti, zbog čega lice može da izgleda otečeno kao i drugi delovi tela, a dojke otiču i postaju osetljive.

Elena, koja u Londonu radi u ugostiteljstvu i kao glumica, kaže da se tokom lutealne faze oseća bezvoljno i „potpuno nemotivisano".

„Imam osećaj da mi mozak radi usporeno.

„Postajem nespretnija i mnogo zaboravnija nego inače", kaže ona.

„Nemam želju da se družim i osećam se potišteno".

Dr Njuson kaže da, iako žene sve otvorenije govore o uticaju menstrualnog ciklusa na svakodnevni život, mnoge i dalje ne znaju kako da se izbore sa tim simptomima.

„Ove žene zaista pate i to utiče na njihovu sposobnost da rade, normalno funkcionišu, da se druže, i jednostavno da žive", kaže ona.

Dodaje da način na koji se često reaguje na njihove probleme može da bude veoma frustrirajući.

„Da li biste muškarcu rekli: 'Testosteron ti je nizak, nemoj danas u teretanu, ostani ceo dan pod jorganom?'

„Neprihvatljivo je da se od žena očekuje da sve to jednostavno istrpe".

Dr Njuson kaže da tokom lutealne faze mogu da se promene i partnerski odnosi, što iz ličnog iskustva potvrđuje i slobodna novinarka Henrieta.

„Ako primetim da me iznenada nervira moj divni, duhoviti i opušteni partner, velika je verovatnoća da nisam popila kafu, da nisam jela ili da sam u lutealnoj fazi ciklusa", kaže 30-godišnja Henrieta.

To utiče i na njena prijateljstva.

„Sa prijateljima ili podelim previše ličnih stvari pa se posle kajem, ili se potpuno povučem, a i tada se kajem".

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'Očaj i uznemirenost'

Henrietta Tridesetogodišnja Henrijeta kaže da oseti veliko olakšanje kada se lutealna faza završi i dobije menstruaciju

Henrijeta kaže da tokom lutealne faze ponekad oseća „očaj i uznemirenost", kao i beskorisnosti ili se snažno priseća neprijatnih i bolnih situacija iz prošlosti.

Simptomi, među kojima su zamućen vid, teškoće da se tokom razgovora seti i najosnovnijih reči, kao i rasejanost stvaraju neprijatnosti na poslu, dodaje.

Ona bi volela da postoji mnogo više svesti o ovom problemu.

„I dalje postoje brojne zablude o tome kako i zašto hormoni utiču na zdravlje i opšte blagostanje žena".

Kada dobije menstruaciju, oseti olakšanje, kaže ona.

Dr Njuson ističe da lutealna faza nije nešto što žene jednostavno mogu da prekinu, kao i da se mnogima pogrešno govori da su njihovi simptomi sasvim normalni ili da su samo previše emotivne.

Charlotte Šarlot (36) kaže da simptomi lutealne faze utiču na njeno samopouzdanje

Šarlot Dods, 36-godišnja preduzetnica i majka dvoje dece, kaže da mnogi ove simptome olako odbacuju kao „samo PMS (predmenstrualni sindrom)".

Njeni simptomi su nadutost, bubuljice na licu i problemi sa koncentracijom.

To, kaže, može ozbiljno da naruši njeno samopouzdanje, naročito kada radi sa klijentima.

Šarlot vodi poslovnu zajednicu Baking Bosses , koja pomaže ljudima da počnu poslastičarki i pekarski posao u sopstvenom domu.

„Ali kada ste samozaposleni, kao ja, ne možete jednostavno da odložite obaveze zato što vam se hormoni menjaju".

Kako ublažiti simptome lutealne faze

Elena, koja je za lutealnu fazu saznala na društvenim mrežama tek kada je imala 24 godine, smatra da je potrebno da se žene mnogo više obrazuju i da se otvoreno razgovara o menstrualnom ciklusu.

Dr O'Nil ističe da žene dobijaju „izuzetno malo informacija o osnovama funkcionisanja njihovog tela".

Zbog toga mnoge traže savete i pomoć na TikToku.

U video-snimku koji ima 2,4 miliona pregleda, mlada žena pita: „Devojke, šta radite tokom lutealne faze da biste se osećale bolje?

„Iskreno, više ne mogu da izdržim!"

Ispod videa je ostavljeno hiljade komentara.

U jednom se savetuje ženama da „nose široku odeću i izbegavaju ogledalo", a u drugom da „jedu čokoladu".

Jedna žena piše da tokom lutealne faze „izbegava muža", dok druga kaže da se protiv simptoma bori gledajući televiziju „uz bocu vina".

Međutim, stručnjaci upozoravaju da neki od ovih saveta mogu da budu štetni.

Pa šta zapravo može da pomogne ženama da lakše podnesu simptome lutealne faze?

Važno je razumeti da je to „predvidljiva i privremena faza", kaže dr O'Nil.

Ishrana je ključna tokom lutealne faze, a dovoljan unos tečnosti može da pomogne da se smanji nadutost, dodaje ona.

Korisno je smanjiti unos slane hrane i alkohola, kao i biti fizički aktivan.

Izbegavanje industrijski prerađene hrane i alkohola može da pomogne da se izbegne pojačana upala, objašnjava dr Njuson.

Ako su simptomi posebno izraženi i otežavaju svakodnevni život, treba tražiti pomoć zdravstvenog radnika, savetuje dr Njuson i ohrabruje žene da se zauzmu za sebe.

„Ako na prvom, drugom ili trećem pregledu ne dobiju pomoć koju smatraju odgovarajućom, trebalo bi da potraže pomoć od drugog stručnjaka.

„Ovi simptomi najčešće ne prolaze sami od sebe", naglašava ona.

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(BBC News, 08.05.2026)