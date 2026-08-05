Đilas (SSP): Nikada u svojoj istoriji Telekom Srbija nije bio toliko zadužen

Beta pre 1 sat

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas da nikada u svojoj istoriji Telekom Srbija nije bio toliko zadužen, i da dugovanja te komapnije po zvaničnim podacima dostižu sedam milijardi evra.

Đilas je u saopštenju SSP istakao da je vlast to državno preduzeće pretvorila u instrument političke i medijske ekspanzije, a cenu takve politike na kraju će platiti građani Srbije.

"Vreme je da se objavi puna istina o tome koliko je Telekom Srbije koštala politika pretvaranja državne kompanije u sredstvo političkog marketinga i medijskog uticaja vlasti", rekao je on.

Dodao je da građani Srbije ne smeju plaćati cenu političkih projekata Aleksandra Vučića (predsednika države) i njegovog poslušnika Vladimira Lučića (generalnog direktora Telekoma).

"Finansiranje svih provučićevskih medija, osnivanje niza televizija koje imaju minimalnu gledanost, sulude cene za sportske prenose, pljačka i ugradnja na svakom poslu, uništili su jednu od dve najveće državne kompanije", naveo je on.

Kazao je da je vlast godinama predstavljala Telekom kao primer uspeha sa godišnjim prihodom od 2,5 milijardi evra, dok je istovremeno njegova zaduženost rasla do istorijskih razmera. 

"Umesto razvoja cilj je bio stvaranje medijskog sistema koji će služiti promociji Aleksandra Vučića i SNS. Umesto da ulaže u modernizaciju mreže i kvalitet usluga za građane, Telekom je godinama trošio milijarde na akvizicije i širenje u medijskom sektoru uz ogromno zaduživanje koje će vraćati buduće generacije", rekao je on.

Dodao je da će zato jedan od prvih poteza nove vlade biti da u prvih sedam dana smeni celokupno rukovodstvo Telekoma, a da tužilaštvo "pokrene istragu i naloži privođenje svih umešanih u ovu pljačku veka, kako izvršioca, tako i nalogodavaca".

(Beta, 05.08.2026)

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