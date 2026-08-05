Ministarstvo: Snabdevanje Srbije naftnim derivatima stabilno, bez obzira na vodostaj Dunava

Beta pre 3 sata

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, izjavila je danas, nakon razgovora sa generalnim direktorom Naftne industrije Srbije (NIS) Кirilom Tjurdenjevim o poslovanju te kompanije, planovima za proizvodnju i preradu naftnih derivata u avgustu, da je snabdevanje Srbije naftnim derivatima stabilno, bez obzira na vodostaj Dunava.

"Državi je cilj da sve pumpe budu redovno snabdevene, male i velike, kupci NIS-a, kao i druge naftne kompanije koje posluje u Srbiji, da kao i do sada svi imaju dovoljno goriva, da NIS maksimalno proizvodi i zadovolji potražnju koja je u avgustu rekordna i procenjujemo je na oko 200.000 tona dizela koji se najviše troši. Prema trenutnoj proizvodnji i dostupnim količinama sirove nafte koju ima NIS i koju rafinerija može da preradi, snabdevanje će biti stabilno i uredno u avgustu, dok važi licenca Кancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC), odnosno do 28. avgusta", rekla je Đedović Handanović, saopštilo je ministarstvo.

Istakla je da i država ima i svoje rezerve da interveniše u slučaju potrebe, kao što je i prethodno činjeno.

Prema njenim rečima, situacija sa uvozom naftnih derivata "ostaje vrlo izazovna", jer planirane količine derivata iz uvoza ne mogu da stignu u očekivano vreme, zbog niskog vodostaja Dunava koji otežava logistiku prevoza, dovodi do poremećaja i povećava cene, kao i visoke kotacije na Mediteranu.

"Uvoz je smanjen na minimum u julu, a u avgustu očekujemo sličnu situaciju. Te nedostajuće količine iz uvoza nadomešćuje rafinerija u Pančevu i NIS svojim operativnim rezervama. Pratimo i stanje sa vodostajem Dunava, železničkim kompozicijama, nadgledamo i reagujemo kako bi olašali dopremu naftnih derivate gde god je to moguće", navela je Đedović Handanović.

Na sastanku je konstatovano da NIS u rezervama ima kerozina za mesec i po dana potrošnje, kao i da je proizvodnja redovna.

Kako je navedeno, situacija sa snabdevanjem benzinom takođe ostaje na stabilnom nivou, a prema očekivanjima NIS-ova prodaja dizela i benzina od strane u avgustu će biti rekordna u poslednjih pet godina.

Generalni direktor NIS, Кiril Tjurdenjev, naglasio je da kompanija čini sve sa svoje strane da doprinese stabilnosti snabdevanja tržišta.

"Naša prerada je u proseku 11.000 tona dnevno, odnosno 330.000 tona u avgustu, što je maksimum koji možemo da postignemo uz važenje licence od samo mesec dana. Preduzimamo korake da u narednom periodu podignemo proizvodnju na 13.000 tona dnevno, da bi obezbedili dovoljne količine derivata i nastavili da doprinosimo stabilnosti snabdevanja", rekao je Tjurdenjev.

(Beta, 05.08.2026)