MUP: Po poternici Interpola, na području Beograda uhapšena dva Sirijca zbog krijumčarenja migranata
Kako je saopšteno, Sirijci su uhapšeni u Beogradu nakon višemesečne zajedničke međunarodne istrage usmerene na otkrivanje i razbijanje međunarodne mreže krijumčara ljudi, koja je inicirana od strane nemačke policije, a uz podršku Evropola i Evrodžasta.
"Koordinisana međunarodna akcija policija Nemačke i Srbije, koju je koordinirao Evropol, dovela je do hapšenja pripadnika dve povezane sirijske kriminalne mreže za koje se sumnja da su krijumčarile više od 900 migranata na teritoriju Evropske unije, a koje su istovremeno delovale duž ruta preko Sredozemnog mora i Zapadnog Balkana", saopštio je MUP.
Po informacijama policije Nemačke, prva kriminalna mreža je, u cilju sticanja finansijske koristi, organizovala krijumčarenje veće grupe iregularnih migranata od Libije preko ostrva Lampeduza do Nemačke, dok je druga kriminalna mreža, takođe u cilju sticanja finansijske koristi, organizovala krijumčarenje veće grupe iregularnih migranata duž zapadnobalkanske rute do Nemačke i drugih evropskih zemalja.
Tokom prošle godine pet visokopozicioniranih pripadnika te organizovane kriminale grupe uhapšeno je u koordinisanim akcijama na teritoriji Nemačke, Holandije i Bosne i Hercegovine.
U saopštenju MUP-a se dodaje da je toku procedura u cilju ekstradicije uhapšenih Sirijaca Nemačkoj.
(Beta, 05.08.2026)