MUP: Po poternici Interpola, na području Beograda uhapšena dva Sirijca zbog krijumčarenja migranata

Beta pre 2 sata

Policija je, po međunarodnoj poternici Interpola Nemačke, uhapsila dvojicu Sirijaca na području Beograda zbog sumnje da su pripadnici kriminalne grupe koja je krijumčarila migrante, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP). 
Uhapšeni su A.B. (32) i F.B. (32) dok je na teritoriji Nemačke uhapšen još jedan pripadnik te kriminalne grupe i izvršeno više pretresa stanova i drugih prostorija na više lokacija koje koriste osumnjičeni.

Kako je saopšteno, Sirijci su uhapšeni u Beogradu nakon višemesečne zajedničke međunarodne istrage usmerene na otkrivanje i razbijanje međunarodne mreže krijumčara ljudi, koja je inicirana od strane nemačke policije, a uz podršku Evropola i Evrodžasta. 

"Koordinisana međunarodna akcija policija Nemačke i Srbije, koju je koordinirao Evropol, dovela je do hapšenja pripadnika dve povezane sirijske kriminalne mreže za koje se sumnja da su krijumčarile više od 900 migranata na teritoriju Evropske unije, a koje su istovremeno delovale duž ruta preko Sredozemnog mora i Zapadnog Balkana", saopštio je MUP. 

Po informacijama policije Nemačke, prva kriminalna mreža je, u cilju sticanja finansijske koristi, organizovala krijumčarenje veće grupe iregularnih migranata od Libije preko ostrva Lampeduza do Nemačke, dok je druga kriminalna mreža, takođe u cilju sticanja finansijske koristi, organizovala krijumčarenje veće grupe iregularnih migranata duž zapadnobalkanske rute do Nemačke i drugih evropskih zemalja.

Tokom prošle godine pet visokopozicioniranih pripadnika te organizovane kriminale grupe uhapšeno je u koordinisanim akcijama na teritoriji Nemačke, Holandije i Bosne i Hercegovine.

U saopštenju MUP-a se dodaje da je toku procedura u cilju ekstradicije uhapšenih Sirijaca Nemačkoj.

(Beta, 05.08.2026)

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