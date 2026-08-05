Operativni tim Vlade: Nema opasnosti od nestašica struje i vode, rečni saobraćaj ugrožen

Beta pre 58 minuta

Operativni tim u kom su predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, resorni ministri i predstavnici nadležnih organa ocenio je da je situacija sa snabdevanjem električnom energijom pod kontrolom i nema bojazni za primenom restriktivnih mera.

Na današnjem zasedanju, tim je konstatovao da nizak vodostaj predstavlja ozbiljan izazov za rečni saobraćaj i transport, jer smanjuje nosivost plovila, produžava vreme transporta i povećava troškove prevoza.

"Zahvaljujući blagovremenim merama koje sprovode nadležne institucije, plovidba na Dunavu kroz Srbiju nije zaustavljena, ali se odvija u otežanim uslovima. Najveći problem trenutno je u pojedinim susednim podunavskim zemljama, gde su kritično niski vodostaji doveli do ograničenja plovidbe i otkazivanja pojedinih putničkih krstarenja", piše u saopštenju.

Na većem delu teritorije Srbije, kako je naveo Operativni tim, nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode, a manji broj registrovanih poremećaja su lokalnog karaktera i nadležni organi rade na njihovom otklanjanju.

Rad crpnih stanica "Bezdan 2" i "Bogojevo" onemogućen je zbog niskog vodostaja Dunava, pa trenutno nije moguće ubacivanje novih količina vode u hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav.

Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" započelo je pripremne radove na interventnom produbljivanju dovodnog kanala kod stanice "Bezdan 2", a planira se formiranje zemljane brane, montaža i puštanje u rad mobilnih agregata na te dve lokacije.

Zdravstvene ustanove su u najvećem broju priključene na javno vodosnabdevanje i imaju redovno vodosnabdevanje, bez prijavljenih prekida koji bi ugrožavali njihov rad.

Agencija za zaštitu životne sredine sprovodi redovni i vanredni monitoring kvaliteta voda Dunava i Save, dok Institut za javno zdravlje Vojvodine sprovodi analizu rizika od pogoršanja kvaliteta i kontaminacije površinskih voda, kao referentna ustanova za oblast javnog zdravlja na teritoriji Vojvodine.

Operativni tim je naveo da do sada nije procenjen rizik od prekida vodosnabdevanja stanovništva vodom za piće, a nastavlja se redovno uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" nastavlja sa praćenjem zdravstvene ispravnosti vode za piće, stanja vodosnabdevanja i eventualnih poremećaja u snabdevanju, a na kontrolisanim kupalištima i bazenima na većem delu teritorije Srbije nisu prijavljene mere zabrane ili preporuke protiv kupanja.

U Deliblatskoj peščari, kako je naveo Operativni tim, požar je zahvatio površinu od oko 300 hektara, a njegovim gašenjem rukovodi MUP Srbije, koji je angažovao tri specijalizovana helikoptera, dok su i svi raspoloživi kapaciteti "Vojvodinašuma" stavljeni na raspolaganje i angažovani na terenu.

Prema oceni tima, rizik po javno zdravlje usled produženog izlaganja visokim temperaturama procenjuje se kao povišen, dok je za Rasinski i Pčinjski okrug ocenjen kao visok.

"Najugroženiji su mala deca, starija lica, trudnice, hronični bolesnici, lica sa prekomernom telesnom težinom, radnici na otvorenom i osobe koje borave u nedovoljno provetrenim i nerashlađenim prostorijama", dodaje se u saopštenju.

Navedeno je i da je Inspektorat za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovao pojačane, vanredne inspekcijske nadzore na teritoriji cele Srbije nad sprovođenjem mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih pri radu na otvorenom na visokim dnevnim temperaturama na gradilištima, u delatnosti poljoprivrede, komunalnoj delatnosti i drugim.

(Beta, 05.08.2026)