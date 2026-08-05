Požari u Deliblatskoj peščari i kod Zaječara, gase ih helikopteri

Beta pre 13 minuta

Više od 30 vatrogasaca-spasilaca i nekoliko helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) angažovano je na gašenju požara u Deliblatskoj peščari, saopštio je danas resorni ministar Ivica Dačić.

On je u saopštenju naveo da su angažovani helikopteri Helikopterske jedinice H145 i H215 Super Puma, dok na požarište pristiže i helikopter Kamov Ka-32 kako bi se dodatno pojačali kapaciteti za gašenje požara iz vazduha.

"Na terenu su angažovana 32 vatrogasca-spasioca iz Kovina, Pančeva, Bele Crkve i Vršca sa 12 vozila, uz podršku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Beograda, Zrenjanina i Smedereva", naveo je Dačić i dodao da aktivnostima na gašenju požara koordinira načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić sa lica mesta.

Dodao je da je požar izbio 2. avgusta u mestu Šumarak, u Deliblatskoj peščari, da je prvo požarište lokalizovano 3. avgusta na površini od oko četiri hektara, dok je drugo lokalizovano na površini od oko dva hektara.

"Naši pripadnici nastavljaju intenzivne aktivnosti na potpunoj likvidaciji svih žarišta i sprečavanju ponovnog širenja vatre. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da angažuje sve raspoložive kapacitete sve dok požar ne bude u potpunosti stavljen pod kontrolu", rekao je Dačić.

Čaušić: Požar u Deliblatskoj peščari na više od 300 hektara, radimo na zaustavljanju širenja

Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Luka Čaušić izjavio je večeras da se novi požar koji je oko 14 časova izbio u Deliblatskoj peščari, usled visokh temperatura i vetra, veoma brzo proširio na više od 300 hektara.

On je u saopštenju naveo da u gašenju požara trenutno učestvuje više od 80 pripadnika Sektora za vanredne situacije, dobrovoljnih vatrogasnih društava i "Vojvodinašuma", dok su iz vazduha angažovana tri helikoptera MUP - Kamov Ka32, H215 Super Puma i H145.

"Očekujemo i dolazak teške mehanizacije za izradu protivpožarnih proseka, kako bismo zaustavili dalje širenje vatre", rekao je Čaušić.

Dodao je da je požar izbio na oko kilometar od područja na kojem je 22. jula uspešno lokalizovan i ugašen veliki požar i istakao da je Sektor za vanredne situacije odmah uputio dodatne snage na teren.

Ponovo je apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom i da budu izuzetno oprezni tokom boravka u prirodi, imajući u vidu da se Srbija "i dalje suočava sa ekstremno visokim temperaturama i povećanim rizikom od izbijanja požara".

"Danas smo na teritoriji sela Lučica kod Požarevca imali tragičan slučaj u kojem je jedno lice stradalo usled požara koji je samo izazvalo. To je najteža posledica neodgovornog ponašanja i zato još jednom pozivam sve građane na maksimalan oprez", naveo je Čaušić.

Dačić: Požar kod Zaječara zahvatio oko 100 hektara, gasi ga i helikopter, nema povređenih

Helikopter "Кamov Кa-32" Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) angažovan je na gašenju požara u selu Borovac kod Zaječara, koji je zahvatio oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja, objavio je danas ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

On je na Instagramu naveo da "u požaru nema povređenih, niti su ugroženi stambeni objekti", te dodao je "zahvaljujući pravovremenoj reakciji pripadnika Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice zaštićen i zatvoreni (1965 godine) rudnik uranijuma".

Dodao je da su uz podršku helikoptera, na terenu neprekidno angažovani vatrogasci-spasioci iz Zaječara, Sokobanje, Boljevca, Pirota, Кragujevca, Niša, Кnjaževca i Jagodine, kao i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mali Izvor, koji nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom.

"Dok plamen ne bude savladan, pripadnici MUP-a ostaju tamo gde su najpotrebniji", obećao je Dačić.

Požari i u Ibarskoj klisuri, gašenje otežava nepristupačan teren

U Ibarskoj klisuri, na potezu od Magliča prema Ušću izbili su požari na više lokacija, objavila je danas Radio televizija Srbije (RTS).

Vatra gori u šumama i niskom rastinju iznad magistrale, na padinama i uz prugu, na desnoj obali Ibra, a gašenje je izuzetno otežano zbog nepristupačnog terena.

Požare gase vatrogasci iz Kraljeva, Vrnjačke Banje i Ušća kao i radnici "Srbijašume" i dobrovoljci.

Saobraćaj se odvija nesmetano, piše na sajtu RTS-a.

(Beta, 05.08.2026)