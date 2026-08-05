Sindikat: Javna rasprava o obrazovanju kao rijaliti, Ministarstvo se obavezalo da razmotri primedbe

Beta pre 2 sata

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije saopštila je da je taj sindikat bio jedini reprezentativni na današnjoj petočasovnoj javnoj raspravi o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koja je u većoj meri ličila na "rijaliti program", ali da se Ministarstvo prosvete na njoj obavezalo da razmotri primedbe.

Unija sindikata je u saopštenju navela da je od samog početka insistirala da se izmene zakona, za koji navode da je jedan od najvažnijih sistemskih zakona u oblasti obrazovanja, ne sprovode bez učešća javnosti, odnosno da ne smeju biti usvajane iza zatvorenih vrata, bez stvarne rasprave o posledicama koje će predložena rešenja imati.

"Ono na čemu smo uporno insistirali konačno je sprovedeno - javna rasprava je održana, sporna rešenja su otvorena za razmatranje, a predstavnici Ministarstva prosvete su se obavezali da će sve dostavljene primedbe, predlozi i inicijative za izmene i dopune Zakona biti uzeti u razmatranje prilikom izrade konačnog teksta zakona", dodaje se u saopštenju.

Predsednik Unije Dobrivoje Marjanović je na današnjoj javnoj raspravi rekao da su predstavnici tog sindikata 2025. godine učestvovali u pregovorima oko izmena dva člana zakona, ali da ostali predlozi nisu bili predmet razgovora, kao i da sindikalcima tekst predloženih izmena nije bio dostupan do kraja jula ove godine.

"Pošto nije bio predmet pregovora predstavnici Unije nemaju mandat od svojih organa da o njemu raspravljaju. Organizacija koja broji u ovom trenutku blizu 30.000 članova mora da ima odgovornost i da zauzete stavove brani. Ministarstvo prosvete je obavešteno da će Unija komentare i predloge dostaviti nakon što budu razmatrani zvanično na Glavnom odboru Unije", navodi se u saopštenju.

Tokom rasprave, kako je navela Unija sindikata, razmatrane su primedbe na odredbe koje se odnose na smanjenje broja članova saveta roditelja, kao i na druga predložena rešenja koja "mogu imati ozbiljne posledice po funkcionisanje ustanova obrazovanja i vaspitanja".

"Posebna pažnja posvećena je odredbama koje mogu dovesti do oduzimanja licence zaposlenom zbog nepostupanja po

nalogu direktora. Unija SPRS smatra da ovako osetljivo pitanje ne sme biti uređeno nepreciznim, široko postavljenim i pravno nedovoljno uobličenim normama", dodaje se u saopštenju.

Prema njihovim rečima, formulacije koje ostavljaju prostor za proizvoljno tumačenje naloga direktora mogu u praksi postati sredstvo pritiska na zaposlene i dovesti do ozbiljnih zloupotreba.

"Pravni tim Unije će u narednom periodu detaljno uobličiti i dostaviti sve primedbe i konkretne predloge izmena, sa posebnim osvrtom na odredbe Zakona koje se neposredno odnose na prava, obaveze i odgovornost zaposlenih", piše u saopštenju.

Unija sindikata je istakla da, iako je javna rasprava trebalo da bude primer stručnog, odgovornog i demokratskog

dijaloga, njen tok je u značajnom delu "više podsećao na rijaliti program nego na ozbiljnu raspravu o sistemskom zakonu od presudnog značaja za obrazovanje".

Naveli su da su bili jedini reprezentativni sindikat na današnjoj javnoj raspravi, kao i da prijava člana Predsedništva tog sindikata Vlada Ćirića za učešće u javnoj raspravi nije bila prihvaćena, zbog čega su zatražili obrazloženje nadležnih.

"Današnja javna rasprava nije poklon, ustupak niti dobra volja bilo koga. Ona je rezultat upornosti, stručnosti, kontinuiranog pritiska i organizovane borbe Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Bez naše inicijative, insistiranja i konkretnih predloga, ne bi bilo ni javne rasprave u ovom obliku, niti bi sporna zakonska rešenja bila otvorena za ozbiljno preispitivanje", piše u saopštenju.

(Beta, 05.08.2026)