Tepić (SSP) zatražila istragu poslovanja DIPOS-a od 2012. godine

Beta pre 14 minuta

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić zatražila je danas od Tužilaštva za organizovani kriminal i antikorupcijskog odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da otvore istragu o raspolaganju državnim vilama, stanovima i placevima kojima je upravljao DIPOS od dolaska Srpske napredne stranke na vlast 2012. godine.

Tepić je u saopštenju ocenila da je Vlada premijera Đure Macuta omogućila D.O.O. DIPOS (nekretnine u vlasništvu države) da prikrije informacije o tome da li se državna imovina i dalje prodaje bez tendera.

"Zahtevamo da tužilaštvo utvrdi ko je doneo odluku da se ugovori o državnim vilama, zakupcima i cenama sakriju od javnosti i u čijem interesu je državna imovina postala tajna", navela je Tepić.

Dodala je da tužilaštvo treba da ispita svaki ugovor, cenu, ime i odluku donetu u DIPOS-u od 2012. godine.

Prema njenim rečima, aktuelna direktorka DIPOS-a Bojana Martinović i njen prethodnik Đoka Krivokapić treba da objasne po čijem nalogu su odobravani prodaja i zakup državnih nekretnina, ko je odlučivao o privilegovanom položaju pojedinaca i zbog čega je javnosti uskraćen uvid u raspolaganje državnom imovinom.

Tepić je ocenila da građani imaju pravo da saznaju kako je raspolagano državnom imovinom i da li se, kako je navela, pred kraj vlasti Srpske napredne stranke rasprodaje ono što je od državne imovine preostalo na Dedinju.

(Beta, 05.08.2026)