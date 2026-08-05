U Kninu centralna manifestacija povodom 31. godišnjice vojno-policijske operacije Oluja

Beta pre 41 minuta

U Kninu je jutros počela proslava 31. godišnjice vojno-policijske operacije "Oluja", prenosi Hina.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović i drugi hrvatski zvaničnici stigli su danas u Knin.

Očekuje se dolazak više desetina hiljada građana iz gotovo svih delova Hrvatske.

Tokom dana je planiran niz događaja.

Centralna proslava je na stadionu Dinare i na Kninskoj tvrđavi, a za večeras je planiran koncert.

U podne će na gradskom trgu biti upriličen doček maratonaca, biciklista i motorista.

Godišnjicu operacije "Oluja" Hrvatska obeležava kao Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, u znak sećanja na 5. avgust 1995. kada su hrvatske snage ušle u gotovo prazan Knin i istakle zastavu Hrvatske na Kninskoj tvrđavi.

Hrvatska je tom operacijom, u kojoj je učestvovalo 138.500 pripadnika hrvatske vojske i policije i HVO, uspostavila kontrolu nad poslednjim delovima teritorije koje su držali pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine.

Operaciju "Oluja" je Međunarodni sud pravde u Hagu okvalifikovao kao akciju etničkog čišćenja, u obrazloženju presude iz februara 2015. godine.

Prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije, tokom i posle akcije "Oluja" proterano je više od 250.000 Srba, ubijeno ih je oko 1.700, a više od 700 se i dalje vodi kao nestalo.

Centralna manifestacija Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u "Oluji", otkako se zajednički obeležava u Srbiji i Republici Srpskoj, bila je sinoć u Mrkonjić Gradu. U Beogradu, Čortanovcima, Busijama i drugim mestima u Srbiji, te u hramovima SPC u Hrvatskoj, juče je služen parastos.

(Beta, 05.08.2026)