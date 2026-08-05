U Kninu centralna manifestacija povodom 31. godišnjice vojno-policijske operacije Oluja
U Kninu je jutros počela proslava 31. godišnjice vojno-policijske operacije "Oluja", prenosi Hina.
Predsednik Hrvatske Zoran Milanović i drugi hrvatski zvaničnici stigli su danas u Knin.
Očekuje se dolazak više desetina hiljada građana iz gotovo svih delova Hrvatske.
Tokom dana je planiran niz događaja.
Centralna proslava je na stadionu Dinare i na Kninskoj tvrđavi, a za večeras je planiran koncert.
U podne će na gradskom trgu biti upriličen doček maratonaca, biciklista i motorista.
Hrvatska je tom operacijom, u kojoj je učestvovalo 138.500 pripadnika hrvatske vojske i policije i HVO, uspostavila kontrolu nad poslednjim delovima teritorije koje su držali pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine.
Operaciju "Oluja" je Međunarodni sud pravde u Hagu okvalifikovao kao akciju etničkog čišćenja, u obrazloženju presude iz februara 2015. godine.
Prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije, tokom i posle akcije "Oluja" proterano je više od 250.000 Srba, ubijeno ih je oko 1.700, a više od 700 se i dalje vodi kao nestalo.
Centralna manifestacija Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u "Oluji", otkako se zajednički obeležava u Srbiji i Republici Srpskoj, bila je sinoć u Mrkonjić Gradu. U Beogradu, Čortanovcima, Busijama i drugim mestima u Srbiji, te u hramovima SPC u Hrvatskoj, juče je služen parastos.
(Beta, 05.08.2026)