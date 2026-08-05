Jedna osoba poginula, izdato hitno upozorenje! MUP se vanredno oglasio zbog požara gigantskih razmera u Deliblatskoj peščari i kod Požarevca

Više od 80 pripadnika službi i tri helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova učestvuju u gašenju požara.

Na teren je upućena teška mehanizacija radi izrade protivpožarnih proseka i zaustavljanja širenja vatre. Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Luka Čaušić izjavio je danas da je u Deliblatskoj peščari oko 14 časova izbio novi požar koji se, usled visokih temperatura i vetra, veoma brzo proširio na više od 300 hektara. Čaušić je naveo da je požar izbio na oko kilometar od područja na kojem je 22. jula uspešno