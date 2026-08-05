"Kačavenda me je nameštala" Anđelo Ranković progovorio o ulasku u Elitu 10, otkrio gde će uložiti zarađen novac - sprema nešto ozbiljno (video)

Planira da novac zarađen u rijalitiju uloži u privatni biznis i želi da se odmori fizički i psihički pre novih poslovnih poduhvata.

Ne isključuje mogućnost ponovnog ulaska u rijaliti, ali trenutno želi da završi sa tim poglavljem svog života. Anđelo Ranković sumirao je utiske nakon napuštanja rijalitija, istakavši da je izuzetno zadovoljan svojim učešćem, a posebno reakcijom svoje porodice na njegovo ponašanje i komentare. Anđelo se dotakao i odnosa sa Milenom Kačavendom sa kojom je imao bezbroj rasprava oko njihovog odnosa. "Od kad smo izašli gomila obaveza i ljudi sa kojima želimo da