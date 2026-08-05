Novac od zamrznute ruske imovine ide u ukrajinske ruke: Fon der Lajen: "Rusija mora da plati"

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da Rusija mora da snosi posledice rata i da će novac pomoći Ukrajini u odbrani Većina novca biće usmerena na kreditnu pomoć Ukrajini, dok će manji deo biti izdvojen preko Evropskog mirovnog fonda Evropska unija saopštila je da je primila dodatnih 1,4 milijarde evra prihoda ostvarenog od kamate na zamrznutu imovinu Centralne banke Rusije, a taj novac biće usmeren za pomoć Ukrajini. Reč je o petom