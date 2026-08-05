Uhapšen vozač kamiona koji je pokosio putare! Određeno mu zadržavanje do 48 sati nakon stravične nesreće kod Šapca

Alkotest vozača bio je negativan, nije bilo prisustva alkohola Istragu je preuzelo Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu koje će utvrditi sve okolnosti nesreće Vozač kamiona koji je jutros na autoputu kod mesta Petlovača, nedaleko od Šapca, naleteo na dvojicu radnika putarskog preduzeća i usmrtio ih na licu mesta, uhapšen je i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Prema informacijama do kojih smo došli, vozaču je odmah nakon nesreće urađen alkotest, koji nije pokazao