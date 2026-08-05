Ukrajina sprema sastanke sa zemljama Persijskog zaliva, Zelenski pristaje na sve forme pregovora, a posebno računa na ova dva čoveka

Blic pre 1 sat
Ukrajina sprema sastanke sa zemljama Persijskog zaliva, Zelenski pristaje na sve forme pregovora, a posebno računa na ova dva…

Zelenski je naveo da je svakodnevno u kontaktu sa predstavnicima američkog predsednika Donalda Trampa.

Posebno se radi sa partnerima iz Persijskog zaliva na podršci diplomatskim i bezbednosnim naporima Ukrajine. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Ukrajina spremna za sve formate pregovora i poručio da zvanični Kijev "računa" na američke izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera. Zelenski je tokom video obraćanja rekao da je svakodnevno u kontaktu sa predstavnicima predsednika SAD Donalda Trampa, prenosi Ukrinform. - To je važno. Na
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