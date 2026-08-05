Trump podgreva nade u ponovno otvaranje Ormuskog moreuza

Bloomberg Adria pre 2 sata  |  Hadriana Lowenkron, Eric
Trump podgreva nade u ponovno otvaranje Ormuskog moreuza

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Trump rekao je da bi dogovor o Ormuskom moreuzu mogao biti postignut već u sredu, dok rastu očekivanja da bi sporazum omogućio ponovno otvaranje ključnog plovnog puta za energetska tržišta. "To bi moglo da se dogodi.

Sutra ili prekosutra", rekao je Trump novinarima u Los Anđelesu u utorak uveče, odgovarajući na pitanje o izveštajima da se uskoro očekuje objava sporazuma. Razgovori sa Iranom "odvijaju se veoma dobro", dodao je. "Znaćemo za 48 sati." SAD, Iran i Oman pripremaju objavu 60-dnevnog sporazuma o pomorskom saobraćaju kroz Ormuski moreuz u sredu, objavio je Axios, pozivajući se na dva regionalna izvora i jednog američkog zvaničnika. Predlog je da brodovi koji
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Si-En-En: Američki raketni štit oslabljen u ratu sa Iranom, Pentagon uzvraća: Lažne vesti

Si-En-En: Američki raketni štit oslabljen u ratu sa Iranom, Pentagon uzvraća: Lažne vesti

RTS pre 3 minuta
"Nismo se složili" Netanjahu: Izrael nije pristao na plan Odbora za mir za Gazu

"Nismo se složili" Netanjahu: Izrael nije pristao na plan Odbora za mir za Gazu

Večernje novosti pre 38 minuta
Netanjahu ljut: "Ne pristajemo"

Netanjahu ljut: "Ne pristajemo"

B92 pre 1 sat
Netanjahu: Izrael nije pristao na uslove Odbora za mir za razoružavanje Hamasa

Netanjahu: Izrael nije pristao na uslove Odbora za mir za razoružavanje Hamasa

Politika pre 53 minuta
Trump podgreva nade u ponovno otvaranje Ormuskom moreuza

Trump podgreva nade u ponovno otvaranje Ormuskom moreuza

Bloomberg Adria pre 2 sata
Tramp: Dogovor o otvaranju Ormuskog moreuza mogao bi da bude postignut već danas

Tramp: Dogovor o otvaranju Ormuskog moreuza mogao bi da bude postignut već danas

Beta pre 3 sata
Tramp: Dogovor o otvaranju Ormuskog moreuza mogao bi da bude postignut već danas

Tramp: Dogovor o otvaranju Ormuskog moreuza mogao bi da bude postignut već danas

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLos Anđeles

Svet, najnovije vesti »

Britanska ministarka: Premijer Bernam razmatra istragu o Epstinu

Britanska ministarka: Premijer Bernam razmatra istragu o Epstinu

Insajder pre 7 minuta
Kancelarija Grada Beča: Nizak vodostaj otežava plovidbu Dunavom

Kancelarija Grada Beča: Nizak vodostaj otežava plovidbu Dunavom

Insajder pre 12 minuta
SAD vratile 100 milijardi dolara od Trampovih carina nakon presude Vrhovnog suda

SAD vratile 100 milijardi dolara od Trampovih carina nakon presude Vrhovnog suda

RTV pre 3 minuta
Sibiha: Raketni lanseri Severne Koreje u Rusiji biće legitimna meta za Ukrajinu

Sibiha: Raketni lanseri Severne Koreje u Rusiji biće legitimna meta za Ukrajinu

RTV pre 18 minuta
Đurović: Priliv migranata u Seuti organizovan,EU ima plan za migracije ne i kapacitet

Đurović: Priliv migranata u Seuti organizovan,EU ima plan za migracije ne i kapacitet

RTV pre 23 minuta