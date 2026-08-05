Trump podgreva nade u ponovno otvaranje Ormuskog moreuza

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Trump rekao je da bi dogovor o Ormuskom moreuzu mogao biti postignut već u sredu, dok rastu očekivanja da bi sporazum omogućio ponovno otvaranje ključnog plovnog puta za energetska tržišta. "To bi moglo da se dogodi.

Sutra ili prekosutra", rekao je Trump novinarima u Los Anđelesu u utorak uveče, odgovarajući na pitanje o izveštajima da se uskoro očekuje objava sporazuma. Razgovori sa Iranom "odvijaju se veoma dobro", dodao je. "Znaćemo za 48 sati." SAD, Iran i Oman pripremaju objavu 60-dnevnog sporazuma o pomorskom saobraćaju kroz Ormuski moreuz u sredu, objavio je Axios, pozivajući se na dva regionalna izvora i jednog američkog zvaničnika. Predlog je da brodovi koji