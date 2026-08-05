Bačka Palanka: Uhapšena dvojica zbog sumnje da su krali luksuzna vozila

Danas pre 13 sati  |  Beta
Bačka Palanka: Uhapšena dvojica zbog sumnje da su krali luksuzna vozila
Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci saopštilo je danas da su uhapšene dve osobe osumnjičene za teške krađe luksuznih putničkih vozila izvršene na području Bača, Čelareva, Gajdobre, naselja Aleksa Šantić i Ratkova.Kako je precizirano u saopštenju, privedeni su A. B. (1976) iz Sombora i D. K. (1986) iz Kule, kojima se na teret stavlja šest teških krađa. Prilikom iznošenja odbrane, osumnjičeni su se branili ćutanjem. Nakon saslušanja, tužilaštvo je Osnovnom sudu
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