Direktor EPS-a: „Snabdevanje strujom stabilno, period slabog dotoka Dunava će se nastaviti“

Snabdevanje električnom energijom u Srbiji je stabilno, ali se situacija prati, jer je neizvesno snabdevanje i električnom energijom i naftom i u Evropi, rekao je danas generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušan Živković. „Ovo je period velikog izazova, ali građani i privreda ne treba da brinu o redovnom snabdevanju električnom energijom“, kazao je Živković za RTS. Naveo je da su svi termokapaciteti u pogonu, osim dva bloka koji su u remontu, dok