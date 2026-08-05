Direktor EPS-a: Snabdevanje strujom stabilno, period slabog dotoka Dunava će se nastaviti

Danas pre 4 sati  |  Beta
Direktor EPS-a: Snabdevanje strujom stabilno, period slabog dotoka Dunava će se nastaviti
Snabdevanje električnom energijom u Srbiji je stabilno, ali se situacija prati, jer je neizvesno snabdevanje i električnom energijom i naftom i u Evropi, rekao je danas generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušan Živković. „Ovo je period velikog izazova, ali građani i privreda ne treba da brinu o redovnom snabdevanju električnom energijom“, kazao je Živković za RTS. Naveo je da su svi termokapaciteti u pogonu, osim dva bloka koji su u remontu, dok
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