Francusko pravosuđe otvorilo istrage posle samoubistava u službama pri kabinetu premijera

Kabinet francuskog premijera Sebastijena Lekornija izrazio je danas „zabrinutost i tugu“ posle dva samoubistva i dva pokušaja samoubistva koja su se nedavno dogodila u odeljenjima pri kabinetu, preneli su tamošnji mediji i dodali da su pokrenute istrage.

Četiri situacije su nepovezane, navele su službe pri kabinetu premijera i dodale da nijedna od umešanih osoba nije među približno 60 ljudi koji rade „direktno sa premijerom ili u njegovom kabinetu“. „To su zaposleni u administrativnim službama premijera koji rade u različitim odeljenjima ili službama i koji obavljaju različite funkcije administrativne podrške“, dodaje se u saopštenju tih službi. Približno 3.450 zaposlenih radi u raznim službama pri kabinetu