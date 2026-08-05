Hrvatski policijski sindikat: Strance koji napadaju službenike odmah proterati iz zemlje

Danas pre 4 sati  |  Beta
Hrvatski policijski sindikat: Strance koji napadaju službenike odmah proterati iz zemlje
Hrvatski policijski sindikat (SPH) osudio je danas napad francuskog državljanina na policajce na Viru i saopštio da strane državljane koji napadaju službenike treba „odmah proterati iz zemlje i zabraniti im ulazak u Hrvatsku najmanje pet godina“, prenela je agencija Hina. „Apsolutno je neprihvatljivo da bilo koji stranac krši dostojanstvo naše zemlje napadom na hrvatsku policiju, a posebno da preuzima pravo da potencijalno teško povredi ljude koji štite naše
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