Nafta pojeftinila nakon signala iz Vašingtona o mogućem sporazumu sa Iranom

Cene nafte smanjene su danas na najniži nivo u poslednje tri nedelje, nakon što su visoki američki zvaničnici izrazili nadu u sporazum sa Iranom o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

Državni sekretar SAD Marko Rubio i ministar finansija Skot Besent objavili su da su razgovori napredovali kako bi se omogućila slobodna plovidba kroz Ormus već ove nedelje. Cena barela referentne sirove nafte marke „brent“ pala je danas za skoro pet odsto na 79,92 dolara za barel, dok je cena američke nafte smanjena za više od pet procenata na 76 dolara za barel, prenosi BBC. Državni sekretar SAD Marko Rubio izjavio je danas da je postignut napredak u razgovorima