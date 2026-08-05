Napadi na Kijev i okolni region, ubijeno 15 osoba, došlo i do curenja amonijaka: Osveta Rusije za ukrajinski napad na plažu?

Danas pre 1 sat  |  S. D.
Napadi na Kijev i okolni region, ubijeno 15 osoba, došlo i do curenja amonijaka: Osveta Rusije za ukrajinski napad na plažu?
Ruski napadi na Kijev i okolni region tokom noći usmrtili su 15 ljudi, dok je više od 50 osoba ranjeno, saopštile su rano jutros službe za vanredne situacije, prenosi CNN. „Spasioci nastavljaju da rade u uslovima visokog rizika, jer i dalje postoji opasnost od novih neprijateljskih napada“, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine. Napadi, koji su bili usmereni na skladišne i logističke objekte u Kijevskoj oblasti, usledili su nekoliko dana nakon
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