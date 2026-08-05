Oglasili se iz kabineta Milatovića povodom „Oluje“: „Crna Gora neguje dobre odnose sa Hrvatskom, poštovanje prema svim žrtvama rata“

Danas pre 59 minuta  |  Pobjeda.me
Oglasili se iz kabineta Milatovića povodom „Oluje“: „Crna Gora neguje dobre odnose sa Hrvatskom, poštovanje prema svim žrtvama…

Za mnoge u Hrvatskoj „Oluja“ predstavlja simbol pobede u ratu.

Istovremeno, za veliki broj Srba ona je simbol stradanja, progona i gubitka domova, ocenili su iz Kabineta predsednika Crne Gore, Jakova Milatovića, prenosi Pobjeda. „Crna Gora neguje dobre odnose sa Hrvatskom kao susednom državom i partnerom na evropskom putu“, stoji u saopštenju kabineta. Ti odnosi se, kako navode, zasnivaju na međusobnom poštovanju i saradnji, ali ne i na obaveznom prisustvu manifestacijama koje i kod velikog broja građana u Crnoj Gori izazivaju
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