Oglasili se iz kabineta Milatovića povodom „Oluje“: „Crna Gora neguje dobre odnose sa Hrvatskom, poštovanje prema svim žrtvama rata“

Za mnoge u Hrvatskoj „Oluja“ predstavlja simbol pobede u ratu.

Istovremeno, za veliki broj Srba ona je simbol stradanja, progona i gubitka domova, ocenili su iz Kabineta predsednika Crne Gore, Jakova Milatovića, prenosi Pobjeda. „Crna Gora neguje dobre odnose sa Hrvatskom kao susednom državom i partnerom na evropskom putu“, stoji u saopštenju kabineta. Ti odnosi se, kako navode, zasnivaju na međusobnom poštovanju i saradnji, ali ne i na obaveznom prisustvu manifestacijama koje i kod velikog broja građana u Crnoj Gori izazivaju