Sagovornici Danasa: „Jovina gimnazija ne može da se vrati SPC jer je ona nije osnovala ni sagradila, već građani Novog Sada“…

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da bi rešenje za gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu možda bilo da se ona „vrati“ Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja ju je osnovala.

Time je pokrenuo lavinu reakcija, a sagovornici Danasa kažu da škola ne može da se vrati crkvi jer ju ona nije niti osnovala niti sagradila, nego građani Novog Sada svojim ličnim donacijama. „Možda je rešenje da je vratimo crkvi, koja bi uspostavila poredak koji bi imao i obrazovnu i duhovnu dimenziju i vratio bi duhovnu supstancu u gimnazijsko obrazovanje u Novom Sadu“, rekao je Stanković za televiziju Informer. Prvi su mu replicirali deo roditelja učenika Jovine