Tužilaštvo u Beogradu predlaže pritvor za tri državljana Kine zbog sumnje da su napali policajce

Danas pre 1 sat  |  Beta
Tužilaštvo u Beogradu predlaže pritvor za tri državljana Kine zbog sumnje da su napali policajce

Beogradsko Treće osnovno tužilaštvo saopštilo je danas da je preložilo sudu da odredi pritvor trojici kineskih državljana zbog sumnje da su napali policajce na teritoriji Novog Beograda.

U saopštenju piše da su C.H. (39), X.Z. ( 36) i W.Z. ( 35) osumnjičeni da su u saizvršilaštvu izvršili krivično delo „napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti“. Osumnjičeni su na salušanju ; negirali izvršenje krivičnog dela koje im se stavlja na teret, piše na sajtu tužilaštva.“Imajući u vidu okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva (…) i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, Tužilaštvo je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu
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