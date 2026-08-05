UNICEF: Mora da prestanu napadi koji povređuju i ubijaju decu u Rusiji i Ukrajini

Danas pre 10 sati  |  Beta
UNICEF: Mora da prestanu napadi koji povređuju i ubijaju decu u Rusiji i Ukrajini

Fond UN za decu (UNICEF) ponovio je danas poziv Rusiji i Ukrajini da poštuju svoje obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, posebno u pogledu „zaštite dece i civilne infrastrukture“, posle izveštaja o deci koja su poginula i povređena u nedavnim vazdušnim napadima dve zemlje. „Igralište.

Plaža. Porodični dom. Deca imaju pravo da budu bezbedna tamo gde žive i igraju se, gde god da se nalaze“, naveo je UNICEF napominjući da je jedna devojčica poginula u nedelju u Rusiji u vazdušnom napadu na igralište, dok je najmanje troje dece među poginulima u napadu na plažu u Krasnodarskom kraju. U Ukrajini je, kako se navodi, najmanje šestoro dece ubijeno, a 19 povređeno u proteklih sedam dana, preneo je UNICEF. „Napadi koji ubijaju i povređuju decu moraju
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