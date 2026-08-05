Vučić: Nikada više Srbija neće dozvoliti nikakve „Oluje“ i pogrom srpskog naroda

Danas pre 2 sata  |  Beta
Vučić: Nikada više Srbija neće dozvoliti nikakve „Oluje“ i pogrom srpskog naroda
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Mrkonjić Gradu na centralnom obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojnoj akciji „Oluja“ da je trenutno očuvanje mira i stabilnosti najvažnije za Srbiju, koja, kako je istakao, nikada nije bila snažnija. „Brže rastemo u ekonomskom smislu i svakom drugom smislu, pa i vojnom, mada se nadamo da nam to neće biti potrebno. Vreme radi i za druge, koji čekaju drugo poluvreme. Vreme,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Dodik: Hrvatska 1995. izvršila agresiju na Republiku Srpsku

Dodik: Hrvatska 1995. izvršila agresiju na Republiku Srpsku

Danas pre 3 sata
„Srbima u Crnoj Gori nikada Brisel neće biti bliži od Beograda i Banjaluke“: Knežević reagovao na odluku Crne Gore da…

„Srbima u Crnoj Gori nikada Brisel neće biti bliži od Beograda i Banjaluke“: Knežević reagovao na odluku Crne Gore da učestvuje u hrvatskom obeležavanju akcije Oluja

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićHrvatskaPredsednik Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Vreme danas sučano i veoma toplo, do 40 stepeni

Vreme danas sučano i veoma toplo, do 40 stepeni

Danas pre 37 minuta
Vremeplov: Eugen Savojski pobedio turske snage kod Petrovaradina

Vremeplov: Eugen Savojski pobedio turske snage kod Petrovaradina

RTV pre 32 minuta
Najedite se svih tih vaših funkcija

Najedite se svih tih vaših funkcija

Radar pre 1 sat
REM će pokazati da li smo državotvorni građani ili podanici

REM će pokazati da li smo državotvorni građani ili podanici

Radar pre 1 sat
„Metastaziralo“: Lokalna Informerova glasila gora i od Informera?

„Metastaziralo“: Lokalna Informerova glasila gora i od Informera?

Danas pre 1 sat