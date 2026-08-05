Vučić: Nikada više Srbija neće dozvoliti nikakve „Oluje“ i pogrom srpskog naroda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Mrkonjić Gradu na centralnom obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojnoj akciji „Oluja“ da je trenutno očuvanje mira i stabilnosti najvažnije za Srbiju, koja, kako je istakao, nikada nije bila snažnija. „Brže rastemo u ekonomskom smislu i svakom drugom smislu, pa i vojnom, mada se nadamo da nam to neće biti potrebno. Vreme radi i za druge, koji čekaju drugo poluvreme. Vreme,