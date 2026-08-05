Zalihe municije Pentagona „opasno niske“, biće potrebne godine da se obnove: Najmoćniju vojnu silu sveta iscrpeo rat protiv Irana

Američka vojska potrošila je gotovo 80 odsto presretača za jedan od ključnih sistema protivraketne odbrane, dok visoki američki vojni komandanti upozoravaju da su zalihe municije Pentagona „opasno niske“, navelo je više izvora upoznatih sa situacijom, prenosi CNN.

Zalihe ključnih sistema protivvazdušne odbrane posebno su iscrpljene tokom rata sa Iranom. Američka vojska potrošila je gotovo četiri petine svog inventara raketa THAAD u odnosu na stanje pre rata i približno polovinu presretača sistema Patriot od početka sukoba, prema dvojici izvora upoznatih sa najnovijim izveštajem o zalihama. Informacija o niskom nivou zaliha THAAD raketa ranije nije bila objavljena. Centar za strateške i međunarodne studije procenjuje da su