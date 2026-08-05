Zelenski: Ukrajina spremna za sve formate razgovora sa SAD o postizanju mira

Ukrajina je spremna za sve formate sastanaka sa Sjedinjenim Američkim Državama o postizanju mira putem pregovora, izjavio je večeras ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Ukrajinska diplomatija je „u svakodnevnom kontaktu sa predstavnicima predsednika SAD Donalda Trampa“ u vezi sa pregovaračkim procesom sa Rusijom i spremna je za „sve formate sastanaka“, rekao je Zelenski u dnevnom obraćanju građanima na društvenim mrežama. „Računamo na to da će (američki izaslanici) Stiv Vitkof i Džared Kušner biti aktivni tokom avgusta“, dodao je ukrajinski predsednik. Zelenski je rekao da se diplomatski napori nastavljaju „sa drugim partnerima,