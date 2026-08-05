Zvezdi nije pomogao ni igrač više: Poraz crveno-belih u Mađarskoj

Danas pre 1 sat  |  V. R.
Zvezdi nije pomogao ni igrač više: Poraz crveno-belih u Mađarskoj

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na gostovanju u mađarskom Sombathelju od prvaka Izraela Hapoela Ber Ševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona rezultatom 1:0.

Iako je imala više šuteva ka golu, 17 naspram osam pokušaja rivala, igrača više tokom većeg dela drugog poluvremena, Zvezda nije uspela da izbegne poraz u ovom meču, koji se zbog nestabilne situacije u Izraelu, odigrao u Mađarskoj. Nešto ofanzivnije je otvorio meč beogradski tim, a prvi ozbiljniji pokušaj je imao Mirko Ivanić u šestom minutu, kada je posle duplog pasa sa Osmanom Bukarijem šutirao, ali je bez većih poteškoća tu loptu uhvatio golman Marsijano. Pet
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Stanković napravio jedno iznenađenje: Poznato u kojem sastavu Zvezda napada Hapoel

Stanković napravio jedno iznenađenje: Poznato u kojem sastavu Zvezda napada Hapoel

Danas pre 1 sat
Stanković: Preuzimam odgovornost, neće fudbal stati ako četvrti put ne uđem u Ligu šampiona

Stanković: Preuzimam odgovornost, neće fudbal stati ako četvrti put ne uđem u Ligu šampiona

Danas pre 2 sata
Kad i gde možete gledati meč Hapoel – Crvena zvezda?

Kad i gde možete gledati meč Hapoel – Crvena zvezda?

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga ŠampionaIzraelMađarska

Sport, najnovije vesti »

Salah dogovorio transfer u Trabzon, plata 22 miliona evra

Salah dogovorio transfer u Trabzon, plata 22 miliona evra

Politika pre 12 minuta
Zvezdi nije pomogao ni igrač više: Poraz crveno-belih u Mađarskoj

Zvezdi nije pomogao ni igrač više: Poraz crveno-belih u Mađarskoj

Danas pre 1 sat
Dinamo pregazio Žalgiris: Pukla petarda na Maksimiru

Dinamo pregazio Žalgiris: Pukla petarda na Maksimiru

Kurir pre 1 sat
Stanković napravio jedno iznenađenje: Poznato u kojem sastavu Zvezda napada Hapoel

Stanković napravio jedno iznenađenje: Poznato u kojem sastavu Zvezda napada Hapoel

Danas pre 1 sat
Međedović bez šanse protiv Serundola, kraj u Montrealu već u prvom kolu

Međedović bez šanse protiv Serundola, kraj u Montrealu već u prvom kolu

Nova pre 1 sat