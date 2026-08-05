Zvezdi nije pomogao ni igrač više: Poraz crveno-belih u Mađarskoj

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na gostovanju u mađarskom Sombathelju od prvaka Izraela Hapoela Ber Ševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona rezultatom 1:0.

Iako je imala više šuteva ka golu, 17 naspram osam pokušaja rivala, igrača više tokom većeg dela drugog poluvremena, Zvezda nije uspela da izbegne poraz u ovom meču, koji se zbog nestabilne situacije u Izraelu, odigrao u Mađarskoj. Nešto ofanzivnije je otvorio meč beogradski tim, a prvi ozbiljniji pokušaj je imao Mirko Ivanić u šestom minutu, kada je posle duplog pasa sa Osmanom Bukarijem šutirao, ali je bez većih poteškoća tu loptu uhvatio golman Marsijano. Pet