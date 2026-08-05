Nikola Simić pred duel Partizana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija: "Ako budemo odigrali svoju igru pčrptiv Tobola, možemo da se nadamo najboljem"

Dnevnik pre 38 minuta
Nikola Simić pred duel Partizana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija: "Ako budemo odigrali svoju igru pčrptiv…

Fudbaler Partizana Nikola Simić rekao je pred prvi meč protiv Tobola u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija da ako njegova ekipa odigra svoju igru može da se nada najboljem.

Partizan dočekuje kazahstanski klub sutra od 21 čas. "Ulazimo u meč sa malo manje samopouzdanja posle poraza od IMT-a, ali sa dosta poštovanja prema protivniku. Ako budemo odigrali svoju igru, nadamo se najboljem", rekao je Simić na konferenciji za novinare. Na početku sezone stekao se uticaj da je defanzivna linija poprilično ranjiva. "Odbrana se sastoji od cele ekipe, počinje od napada, ali je istina da lako primamo golove, skoro svaku utakmicu. Nadamo se da ćemo
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